“Yo he apoyado en el sistema de la Convención y me he sentido desilusionado, por lo mismo me considero en estado de reflexión, ya que espero que prime la reflexión, para que por lo menos la Constitución represente a los que apoyamos a Gabriel Boric”.

Con este cruce entre el poder constituyente del poder constituido, el senador demócratacristiano Matías Walker tomó postura sobre lo que ocurre en el órgano redactor y lo que podría pasar, a solo semanas que el borrador entre en tierra derecha (es decir, la comisión de armonización).

Su partido hoy en día solo tiene un representante en la Convención: el exdiputado y otrora presidente de la falange, Fuad Chahín. Quizás ese escenario influye en el diagnóstico que Walker hizo en “Palabra que es Noticia“, de Radio Futuro.

“Imagínate que existan caudillos que lleguen al poder y afecten al bien del país. No existirían contrapesos democráticos”, dijo el congresista.

En línea con lo anterior y coherente con la baja representatividad de su partido en el órgano, señaló que “el problema no es la Democracia Cristiana, el problema es lo que dice la calle. Los que aprobamos por el apruebo, por Boric, queremos una nueva Constitución, pero no es un salto al vacío. Quieren terminar con la defensoría de la niñez, la cual ha sido una conquista de los que trabajan por aquello. No queremos una hoja en blanco; queremos partir con lo que se ha trabajado durante los últimos años”.

Así las cosas, la distancia que la DC podría tomar del proceso constituyente sería, a juicio de Walker, por el Gobierno: “La coalición de Gobierno, Apruebo Dignidad, es la que está manejando la Convención y son ellos los que están por refundar y eso nos aleja mucho”.

Sobre las declaraciones de su par, Francisco Huenchumilla, quien indicó que el gobierno “está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición”, Walker adhirió: “Los dichos del Senador Huenchumilla nos representa a todos. Ya que si el gobierno tiene ánimos de refundar nos está empujando a aquello. Queremos que al gobierno le vaya bien”.