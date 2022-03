Ministra de las Culturas: “Toda nuestra sociedad tiene manifestaciones culturales y hay que darle espacios, herramientas y recursos”

Ciudadano ADN conversó con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, sobre los desafíos que enfrenta la cartera, en el marco de una industria sumamente golpeada por la pandemia del covid-19.

Nacida en Tongoy, región de Coquimbo, proviene de una familia ligada a la cultura, es más, es nieta del periodista Luis Hernández Parker. Brodsky hizo una destacada carrera en el Observatorio de Políticas Culturales (OPC), que la ha vinculado históricamente a la labor de los y las trabajadoras del mundo de las culturas.

“Me he ido especializando a lo largo de los años en el trabajo del OPC y sobre todo en la experiencia que tuvimos en el proyecto Trama, en la temática de los derechos de los y las trabajadoras de las culturas”, precisó la secretaria de Estado.

En esa línea, Brodsky señaló que su interés por estudiar antropología se debe a su pasión “por la diversidad cultural, conocer y entender al otro, entender que lo uno hace no es siempre lo que se hace en todos lados y que hay diferencias culturales y de manifestaciones”.

Aunque afirmó que “personalmente habilidades artísticas no tengo muchas, me gusta disfrutar el arte, pero no hacerlo yo misma, soy más buena para leer, para estudiar, soy más matea, más nerd quizás”.

Su llegada al ministerio

Dejando a un lado su formación, y tras ser consultada sobre cómo encontró el estado del Ministerio de las Culturas, la titular de la cartera expresó: “No han sido años fáciles para el sector cultural, a partir del estallido, después vino la pandemia, ha sido un sector muy rezagado, con una crisis económica muy profunda y el ministerio también ha vivido tiempos difíciles“.

“Ha estado con poco presupuesto para accionar, es una institución que no logró implementarse del todo después de la promulgación de la Ley del Ministerio de las Culturas. Todavía no cuenta con un Decreto Orgánico, que establezca cuál es su organigrama, entonces es un ministerio que está funcionando con una lógica de una continuidad de lo que se hacía en el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y lo que fue la Dibam (…) El ministerio no ha cuajado bien y hay mucho trabajo por hacer“, indicó.

Durante la conversación, la ministra Brodsky se refirió al trabajo constitucional y dijo: “Han habido grandes avances en términos de derechos culturales, si se aprueba esta nueva Constitución, por primera vez vamos tener una consagración mucho más amplia de derechos”.

“Hay una serie de avances en materia constitucional que van a hacer muy relevantes para la labor del ministerio a futuro, que van muy de la mano con nuestra propia perspectiva de ampliar la democracia cultural, de generar derechos culturales, de tener una mirada más territorial”, complementó.

En miras a un rubro golpeado por la pandemia

Asimismo, la ministra de las Culturas comentó el complicado momento que vive el rubro del espectáculo en Chile y sostuvo: “Estamos claros que hay muchos desafíos por abordar y estamos trabajando para solucionarlos en la medida de lo posible. Vemos que hay un interés desde el Gobierno en general por enfrentar estos temas y darle prioridad a cultura”.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Economía en el plan de recuperación inclusiva, que incluye medidas especificadas para el sector, como un bono para trabajadores culturales, direccionar de mejor forma los programas de Corfo y Sercotec hacia el sector cultural’‘, añadió.

Igualmente, Brodsky puntualizó que se está trabajando con el Minsal, “donde la comisión de respuesta pandémica está priorizando al sector para ampliar aforos, entendido la necesidad urgente de reactivar este sector, que vuelva al trabajo”.

Sobre este último punto, la ministra detalló que “el gobierno anterior dejó una mayor flexibilidad, pero solo en los espectáculos de espacios abiertos, los grandes shows masivos, como el Lollapalooza, pero no se reguló respecto a los espacios cerrados, con butacas fijas, que son los que más necesitan apoyo”.

“Nosotros ya hemos enviado (a la comisión de repuesta pandémica) varias propuestas, todos los antecedentes que hay, porque sabemos que los espacios culturales tienen estudios que demuestran que son bastantes seguros (…) lo que queremos instalar el concepto de ‘cultura segura’”, precisó.

La descentralización de las Culturas

En cuanto a la descentralización de las Culturas en el país, la secretaria de Estado manifestó: “Hay hartos temas que aborda, por un lado estamos trabajando en una priorización de las zonas de mayor conflicto, por ejemplo la zona norte con la crisis migratoria, estamos destinando recursos y redefiniendo programas, para que puedan focalizarse esas temáticas, acompañados de actividades culturales”.

“Y lo mismo en el Wallmapu, también estamos priorizando recursos y programas para generar una mirada intercultural que pueda apoyar lo que está haciendo el Gobierno desde el Ministerio del Interior y otros ministerios, como un ministerio que aporte a la cohesión social“, detalló.

“Nuestra premisa que envuelve todo nuestro programa es la democracia cultural, que establece que todos los sectores de nuestra sociedad tiene manifestaciones culturales y lo que hay que hacer es darle los espacios, las herramientas y los recursos para que puedan mostrar su cultura, hacerla itinerar, difundirla y desarrollarla”, cerró.