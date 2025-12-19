Navidad 2025: 8 de cada 10 padres comprará exactamente el regalo que pidan sus hijos
El análisis anticipó un cambio profundo en los hábitos de consumo infantil.
Los niños están tomando un rol protagónico en las decisiones de compra de esta Navidad 2025.
Un prediagnóstico elaborado por la consultora chilena Go To Market proyectó que el 80% de los padres con hijos de entre 3 y 12 años comprará exactamente el regalo que estos soliciten para las fiestas de fin de año.
El estudio, liderado por las expertas en marketing Pilar Lamana y Paola Meneghini, analizó tendencias de consumo a partir de una biblioteca de más de 2.500 estudios, cruzados con datos específicos del mercado chileno.
Otro de los hallazgos clave es que en cerca del 50% de las compras navideñas los hijos estarán presentes al momento de elegir el regalo, lo que explicaría la alta coincidencia entre lo pedido y lo finalmente comprado.
¿Qué prefieren los niños según su edad?
En cuanto a preferencias, el informe anticipó que los preescolares optarán por juegos al aire libre, disfraces, artículos de ciencia y creatividad; los niños y niñas se inclinarán por productos electrónicos y digitales combinados con recreación física.
Mientras que los adolescentes priorizarán tecnología —como celulares y consolas—, además de ropa, dinero y artículos coleccionables.
El análisis también estimó un alto volumen de regalos, especialmente en los más pequeños: un regalo principal más un promedio de cuatro adicionales, entregados por padres y otros familiares.
Otro factor decisivo es la publicidad digital. Según la consultora, entre el 79% y el 81% de los menores verá anuncios del regalo que desea en plataformas digitales, y la mitad lo pedirá tras verlo online.
