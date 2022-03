Cristián De la Fuente y detención de sujetos que balearon a su hija: “Las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser duras”

Durante la tarde de este sábado, Cristián de la Fuente se refirió a la detención de dos sujetos implicados en el asalto y baleo perpetrado hace unas semanas, hecho en el cual la hija del artista, Laura, terminó herida e intervenida en un centro asistencial de Santiago.

Cabe señalar que posterior a esta publicación y tras la petición de la Fiscalía Oriente, los dos imputados por el delito mencionado quedaron en prisión preventiva por ser un “peligro para la seguridad de la sociedad” y presentar riesgo de fuga.

En tanto, por medio de su cuenta de Instagram, el actor nacional publicó un extenso mensaje, por medio del que agradeció el trabajo hecho por la Policía de Investigaciones (PDI) y en el cual recalcó que uno de los detenidos, ya había sido expulsado de Chile, por actos similares ocurridos el 2020.

“Al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas”, afirmó De la Fuente, solicitando a las autoridades que estos hechos no se vuelvan a repetir en el país.

Una petición de “duras” penas para los delincuentes

Asimismo, el artista sostuvo: “Las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser DURAS, para evitar que otros niños chilenos sigan siendo VÍCTIMAS de violencia“.

En esa misma línea, Cristián de la Fuente puntualizó que su hija “sigue recuperándose paso a paso, literalmente, y seguimos rezando para que muy pronto vuelva a caminar como antes”.

“Laura gracias a Dios sigue viva, pero hay muchos niños y niñas que lamentablemente no lo están y es por ellos que tenemos que trabajar juntos como país para detener esta delincuencia que nos afecta a TODOS por igual“, cerró.