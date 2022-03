Comunidad escolar del Liceo Darío Salas: el establecimiento “no está en condiciones aptas para las clases presenciales”

Las autoridades de la Municipalidad de Santiago informaron que este viernes se reanudarán las clases en el Liceo Darío Salas, luego de una denuncia conocida por un reportaje de ADN en el que se constató la presencia de aguas servidas y tras ello, graves problemas de infraestructura.

Desde la comunidad educacional del establecimiento, no obstante, refutaron la decisión de forma transversal, asegurando que las fallas no han sido resueltas.

Según denuncian apoderados, no hay agua en algunos baños para los estudiantes, la cocina presenta problemas, no hay mesas ni sillas suficientes para realizar clases con normalidad, entre otras.

El presidente del centro de estudiantes del liceo, Bastián Fredes, difundió un comunicado en audio en el que aseguró que hoy en día “el liceo no está en condiciones aptas para las clases presenciales”, y que incluso las aguas servidas continúan presentes.

“Los baños fueron meramente limpiados y algunas tuberías reparadas, pero no ha habido mantenimiento profundo: sigue habiendo presencia de aguas servidas, los urinales no han sido reparados y no poseen agua suficiente para la cantidad de alumnado”, detalló.

Agregó también el representante estudiantil que hay salas sin sillas ni mesas, y otras con vidrios rotos.

Ante la opción de las clases telemáticas, Fredes entregó una cifra que permite ver la factibilidad de esta modalidad en los más de 1600 alumnos: “Hay 210 sin acceso a internet; 348 alumnos forzados a pagar planes de datos con acceso a internet; 163 que no tienen medios tecnológicos accesibles en su totalidad. La modalidad remota no es viable”.

Otro de los puntos que abordó el dirigente fue el de la alimentación: según Fredes, solo se entregan 119 raciones de comida para el total antes mencionado.

Apoderados

La Agrupación de Centros de Apoderados de Liceos y Escuelas Públicas de Santiago envió un comunicado, expresando su “solidaridad con el Liceo Darío Salas”.

“De ninguna manera es aceptable que niñas, niños y adolescentes estudiantes asistan a clases en las condiciones actuales del establecimiento, considerando que los problemas de infraestructura llevan años”, consignaron en la misiva. En esa línea, agregaron también que “la normalización de la precariedad de la educación pública es inaceptable, nos parece una vulneración a los derechos en la dignidad”.

Finalmente, llamaron a la autoridad responsable una “gestión oportuna, sin excusas”.

Autoridades

En horas de la tarde del jueves, desde la Municipalidad de Santiago aseguraron que fue la Seremi de Salud quien constató una infraestructura óptima para el retorno a clases presenciales. Además, aseguraron que el próximo lunes se definirán lineamientos para abordar lo que calificaron como “abandono” de la educación pública local.

El comunicado lo puedes revisar a continuación.

En desarrollo…