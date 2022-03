“Cerrado hasta nuevo aviso”, señala el cartel que está pegado en el portón del Liceo Darío Salas. El establecimiento de la comuna de Santiago permanece con sus clases presenciales suspendidas debido a la presencia de aguas servidas en los baños.

Consultados por ADN, desde la Seremi de Salud señalaron que “se suspendieron las clases a solicitud de la Autoridad Sanitaria debido a presencia de aguas servidas en sector de los baños. Deben subsanar esa deficiencia y notificar para realizar el retorno a clases“.

Pero no se trata de un hecho puntual, sino de una grave situación que se arrastra -al menos- desde hace cinco años y que se agudizó en 2019, cuando se registraron hechos de violencia al interior del colegio. Producto de los conflictos que se desarrollaron durante ese año, hay graves daños en la infraestructura que persisten hasta la fecha.

Ese mismo año se concretó un aumento en la capacidad de los estudiantes: luego de recibir sólo alumnos de enseñanza media, comenzaron a tener estudiantes de enseñanza básica, en su gran mayoría de familias migrantes. Por estos días, el colegio congrega a 1.600 niños, niñas y adolescentes.

El grave déficit en infraestructura

Catherine García, representante del Centro de Padres del Liceo Darío Salas, conversó con ADN sobre la situación del establecimiento y detalló que los problemas comenzaron en el año 2010, tras el terremoto del 27 de febrero. La catástrofe produjo daños en el gimnasio y quedó inhabilitado.

“Llevamos más de cinco años solicitando que se arregle el gimnasio. Se hicieron algunos arreglos, los que se abandonaron en distintas instancias”, contó la apoderada.

De vuelta a esta época y de acuerdo a su testimonio, la infraestructura -y en particular los baños- no presentaban las condiciones requeridas para el retorno a las clases presenciales, en el contexto del covid-19. Además, hay hacinamiento en las salas de clases: tres alumnos por banco, indicó García.

Desde el Centro de Padres aseguran que los dineros están para realizar todas las reparaciones que necesita el colegio. Incluso, han tenido reuniones con el director de Educación de Santiago (DEM), Rodrigo Roco, y con otros colegios de la comuna, además de la conformación de una mesa técnica en junio de 2021.

El compromiso era que el colegio estaría listo antes de este mes para recibir a los niños, niñas y adolescentes. “Tuvimos una reunión unos días antes de entrar a clases y nos dijo que teníamos que tener paciencia porque si bien los dineros están autorizados, no los tienen como para entregar a los colegios y arreglar esto“, relató Catherine García.

Situación que también expone la profesora Valeria Rojas, en diálogo con este medio. “Desde el inicio, cuando entramos en marzo, sabíamos que el colegio realmente no estaba en condiciones. Nuestra directora -Lilian Vincent- nos lo dijo, ella no era partidaria de partir en las condiciones que teníamos. Se le había solicitado a la DEM muchas veces toda la infraestructura que se necesitaba implementar, los baños, las cosas que había que arreglar. Y no fue así”.

“Partimos con muchos problemas: salas sin vidrios, de niños chicos y niños grandes, falta de material, falta de mobiliario, no teníamos la cantidad de sillas y mesas necesarias. Tuvimos que hacer malabares y magia para sentar a todos los niños durante los primeros días de clases“, contó la profesora.

Sin alimentos, sin puertas y sin internet para clases telemáticas

No sólo hay problemas en los baños, que además no cuentan con puertas. “La reparación del gimnasio y el auditorio. Los estudiantes no tienen dónde realizar clases de educación física ni talleres. Esos espacios se utilizan de forma simultánea para clases y recreos. Tenemos aguas servidas, lavamanos tapados, canchas en mal estado”, señaló García.

A esto se suma un problema en las raciones de alimentos de la Junaeb. “Nos dejaron sin alimentos en la última etapa, que fue en diciembre. Nosotros pedimos como centro de padres que nos entregaran apoyo desde el municipio, que enviaran la lista de alumnos que requerían el alimento, porque el 85% del colegio son estudiantes migrantes con padres que no tienen un trabajo fijo y que son de muy escasos recursos“, agregó la apoderada.

“Es la punta del iceberg de lo que se tiene en todos los colegios en la comuna de Santiago. Si en este minuto la Seremi va a hacer una inspección a los otros colegios, los va a encontrar en las mismas condiciones“, sentenció García.

En estos momentos, el Liceo Darío Salas se encuentra con clases virtuales, lo que también complica la situación de una gran parte de los estudiantes que no cuentan con la infraestructura para el aprendizaje telemático. Esta problemática salió a la luz en plena pandemia.

“Teníamos papás que se turnaban con el teléfono para que los niños tuvieran clases. Teníamos hermanos de enseñanza media que no entraban a clases para que sus hermanos sí tuvieran clases. En 2019 veíamos niños que iban con zapatos cosidos a mano, porque no tenían zapatos, niños que no tenían qué comer en sus casas. El colegio suplía eso”, contó García.

Al cierre de esta nota, ADN se contactó con la Municipalidad de Santiago y señalaron que se encuentran evaluando este caso. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de la jefatura comunal.

