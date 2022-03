Por favor, que el Senado se elimine. No lo necesitamos. Ahí se entrampan las leyes. No quieren reparar lo que pasó. Están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir”.

Con esas palabras la senadora independiente Fabiola Campillai resumió su encuentro con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, durante esta jornada. Esto, luego de participar de la intervención artística “Todo Chile será tus ojos”, que se presenta en las inmediaciones de donde sesiona el órgano redactor, en el excongreso nacional, en Santiago.

Las declaraciones de la senadora (electa con la primera mayoría nacional) se enmarcan en la tramitación de la ley de amnistía para los llamados “presos del estallido”, después de que la parlamentaria concretara una reunión con el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

“Nosotros queremos dar fe de lo que pasó. Se quiere invizibilizar y criminalizar todo lo que ocurrió, todas las manifestaciones, de las que estábamos en nuestro legítimo derecho. Nunca se hará justicia por nosotros (…) Este país tiene que tener memoria de lo que pasó en dictadura y de lo que pasó ahora, porque es tan grave que no bastarán los años para pagar todo lo que se nos hizo, y no va a haber justicia jamás. Por lo menos el pueblo es quien nos apoya, porque no hay autoridades que nos tiendan la mano y que nos diga que nos va a ayudar a hacer justicia”, contó la senadora.

En la reunión con Jackson, solicitó el cambio de estado al proyecto de amnistía para que sea tramitado con suma urgencia, lo que fue hecho. Así las cosas, se votaría en la Cámara Alta el próximo 5 de abril. “Pero la verdad es que no hay disposición ahora ni después”, detalló Campillai.

Un dato no menor fue el que entregó la parlamentaria en relación a la negociación de los votos: según dijo, el senador por Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, habría condicionado su aprobación al proyecto de amnistía a cambio de un indulto a los condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

“Ayer me faltaron el respeto terriblemente: se me condicionó el voto para la ley de amnistía, pidiéndome que le pidiera al Presidente el indulto para los presos de Punta Peuco (…) Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero ¿qué pasa con las madres que buscan a sus hijos? Los de Punta Peuco no han mostrado ni una gota de arrepentimiento frente a los que buscan a sus seres queridos (…) No puedo creer que se condiciones así un voto, que hagan esa comparación desde la derecha con los jóvenes hoy. (Fue) El senador Ossandón. Él quiere la libertad y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes”, contó Campillai.