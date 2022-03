Madre de joven que murió tras linchamiento en La Florida: “Ningún vecino dio la cara”

Durante la madrugada de este miércoles, un joven de 21 años, identificado como Matías Vallarino, falleció tras un linchamiento por parte de sus vecinos de la Villa Renacimiento, en La Florida, quienes lo confundieron con un ladrón. Su madre Cecilia Walther se refirió a los detalles del deceso y cuestionó con dureza a quienes cometieron este crimen.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mujer reveló que supo del fallecimiento de su hijo por teléfono, tras ser contactada por alguien a quien identificó como un funcionario de Carabineros, llamada proveniente del celular del joven.

“Les dije a los carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera. Fui igual“, relató Cecilia. “No había ningún vecino, ninguno dio la cara. Matías estaba amarrado con una huincha. Lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. También tenía un ojo morado”.

Las circunstancias de su muerte

Según los antecedentes del caso, Matías Vallarino se encontraba junto a un amigo en una plaza, cuando apareció un vehículo que rondaba el lugar. Un sujeto descendió de él, con la intención de asaltar a los jóvenes.

Cecilia contó que habló con el amigo de su hijo. “Me dijo que no quisieron pasarles nada a los asaltantes y que salieron arrancando en direcciones distintas. Él se metió debajo de una especie de puente que hay por ahí cerca y Matías se metió a la población Renacimiento. El auto con los asaltantes lo persiguió a él”, señaló la mujer.

La persecución terminó con el joven intentando buscar refugio en una casa, lo que derivó en el linchamiento por parte de los vecinos.

“Yo no quería hablar con la prensa, pero vi declaraciones de algunos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar. Mi hijo era un estudiante ejemplar y ha trabajado toda su vida, a pesar de que no lo necesitaba. Su padre es empresario, tiene un buen pasar, pero a Matías no le gustaba la vida regalada“, remarcó su madre.