Bancada DC envió oficio al FNE para investigar mercado de la harina

Durante esta jornada, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana envió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar el mercado de la harina.

Según afirmaron los parlamentarios, tienen denuncias por un eventual “mal funcionamiento” tanto en la compra de trigo a productores como en la posterior venta a los comerciantes y panaderías, lo cual provocaría distorsiones que influyen en el alza del precio del pan.

Este oficio presentado ante el FNE para investigar el mercado de la harina fue encabezado por los diputados Héctor Barría y Felipe Camaño.

Efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en combustibles y alimentos derivados del trigo

El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se refirió a los efectos que la invasión de Rusia a Ucrania tendrá en la economía chilena.

En detalle, comentó que las gasolinas y los alimentos derivados del trigo serán los que más resientan el conflicto bélico.

Cerda aseguró que si bien habrá un alza en otras áreas como el trigo, no debería haber problemas de abastecimiento. “Otros impactos debería sufrir el trigo, ya que también debería subir sus precios significativamente“, indicó.

“Quisiera dar tranquilidad porque gran parte de la cosecha del trigo ya se realizó en Chile. No deberíamos tener problemas de abastecimiento en los próximos meses. Eso no significa que no habrá un alza”, declaró en la oportunidad.