ACES y llamado a desalojo del INDH por Sergio Micco: “Nos llegó por las redes sociales”

El pasado lunes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco anunció que solicitó el desalojo de la sede central de la institución en Providencia, la cual se encuentra tomada hace 8 meses por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes manifestaron este martes que la noticia la conocieron por las redes sociales.

Así lo dijo Antonia Rolland, vocera de la ACES e integrante de la toma del inmueble, quien en un punto de prensa sostuvo: “Nos llega a través de las redes del INDH, en un tweet que suben con la información de una carta dónde se habla de la solicitud a la Delegación Presidencial para firmar un desalojo y también constantemente con información que entrega la prensa, que es donde recibimos la información más inmediata”.

Pero según la vocera, esta no es la primera vez que se informan de acciones del INDH de manera no oficial, ya que Rolland detalló: “La primera solicitud de desalojo de la cual Micco en primera instancia se desmarca, nos llega por parte de la prensa, como nos llega la mayoría de la información, porque el INDH no ha sido muy constante en mantener un puente de información con nosotros, ni Sergio Micco menos”.

En la misma línea, la representante de los estudiantes secundario expresó: “La intención del desalojo está de un principio cuando nos tomamos el INDH, Micco ingresa al inicio de la toma un denuncia por ocupación violenta, sin haber entablado conversación con nosotres, es algo que veíamos venir, no nos sorprende para nada, es más de los mismos”.

Protección a los responsables políticos

Asimismo, Rolland apuntó que Sergio Micco con esta solicitud de desalojo “demuestra que nuevamente que no le importa el bienestar de los sobrevivientes, ni de los familiares, ni de los presos políticos, ni de los compañeros asesinado desde el 18 de octubre, sino que tiene más que ver con el rol de protección, no de los derechos humanos, sino de los intereses de tanto del Gobierno de Piñera, hasta el viernes pasado, como la protección de los altos cargos de Carabineros y Fuerzas Armadas y especiales, que son responsables políticos de la violación sistemática de los derechos humanos que el INDH no ha querido asumir”.

En palabras de la vocera de la ACES, esta despreocupación del INDH por las causas mencionadas se puede apreciar en que “han habido un montón de denuncias en torno a trabas que se han puesto para distintas querellas, negligencias en distintos casos. Un ejemplo es que hay 8 mil querellas en el INDH sobre villación a los derechos humanos y solamente un tercio son las que han sido representadas por este instituto, sin ningún criterio general”.

Al ser consultado sobre si desde la ACES están dispuesto a hacer desalojo del la sede central del INDH, Rolland respondió: “Nosotros desde un principio hemos estado dispuesto a tener mesas de diálogo, en torno al petitorio que redactamos los primeros meses de toma, sin embargo todos los momentos de diálogo han sido infructíferos, y cabe resaltar que no ha sido por nuestra culpa”.

“Nosotros hemos exigido que haya una ley de reparación integral, que haya un reconocimiento de una violación sistemática a los derechos humanos, a la prisión política y el INDH no ha sido capaz de entregar nada de eso, y frente a aquello no hemos podido deponer la toma”, agregó.

“Uno de nuestros petitorios respecto a la complicidad que ha tenido el INDH, es que salga Sergio Micco y todo su directorio, porque han asumido una protección de los poderosos de este país, de Piñera como Presidente, al momento de no querellarse contra él, cuando él mismo le declaró la guerra a su pueblo”, precisó.

Para finalizar, Rollando declaró en contra de la Contraloría, quien hace un par de semanas le dio un ultimátum al INDH para hacer desalojo del edificio– y indicó: “ Nos parece irririos que la Contraloría presione al INDH para desalojar, diciendo que nosotros mermamos el trabajo del INDH, cuando el que lo ha mermado es Sergio Micco y todo su directorio y el consejo que ha puesto las trabas para avanzar en libertad, en reparación, en Justicia y en garantías de no repetición”.