En su primer lunes como secretaria de Estado, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, delineó los objetivos que tiene para la cartera que lidera: aseguró que velará porque se concrete un sistema de salud universal.

Las declaraciones fueron hechas en el marco de la presentación de las nuevas autoridades frente a los funcionarios y funcionarias del Minsal, en el edificio de calle Mac Iver, en pleno centro de Santiago.

Tras las presentaciones formales, que incluyó un saludo por parte de las autoridades a los trabajadores de Salud, la ministra Yarza se refirió a los objetivos que tendrá a la cabeza de la cartera.

“Ustedes saben que nosotros soñamos con un sistema universal de Salud. Y lo estamos diciendo porque puede haber alguien que legítimamente no quiera construir un sistema universal de Salud y yo respeto eso, pero en este equipo no. No vinimos a administrar el Minsal; vinimos a conducir al sistema sanitario hacia el sueño que tenemos: que no haya salud ni para ricos ni para pobre. Eso que nos indigna, que nos quita la respiración porque creemos que es tan injusto, es lo que vamos a construir. El que no, y es legítimo, (que dé) un pasito para el lado”, dijo Yarza.

En línea con lo anterior, la nueva ministra señaló que, en cuanto a lo que demore la concreción de tal objetivo, “no sabemos cuánto tiempo nos va a costar y sabemos que es difícil”. Además, comparó la situación en Chile con otros países que sí tienen este sistema: “Tenemos que volver a pensar que los ingleses no son de otro planeta, que los ticos (costarricenses) tampoco son de otro planeta”.

No obstante ello, antes de alcanzar el sistema de salud universal “tenemos que hacer pasos anteriores y tienen que ver con fármacos, con fondos únicos, con el fortalecimiento de verdad y no del papel en la atención primaria, que alguna vez sea de verdad”.

Con todo, la prioridad de su administración serán “políticas de salud pública muy preventivas (…) Finalmente esas frases que escuchábamos en los documentos que decían que nuestro modelo centrado en las personas, integral, ese es el desafío: centrado en las personas y en la comunidad y que no sea una excusa que sirve para cualquier cosa”.