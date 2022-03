El diputado independiente René Alinco aseguró que este martes 15 de marzo va a presentar un proyecto que permita un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Cuando presentamos el primer, segundo y tercer 10%, lo hicimos una convicción clara y objetiva, de una necesidad clara que vivían los trabajadores y trabajadoras del país (…) Fue una decisión política a un problema social, y eso mismo sucede hoy”, dijo el parlamentario en conversación con 24 Horas. Luego aseguró: El Ejecutivo (recién instalado) debe darse cuenta que la situación económica del pueblo chileno va de mal en peor”.

Como condición, Alinco señaló que para retirar la iniciativa sería que “las pensiones suban a $250 mil y que el sueldo mínimo suba a $500 mil”, lo que ha sido esbozado como objetivo por parte de la administración entrante, pero de forma paulatina: “Si el Gobierno de Boric o el ministro de Hacienda hacen una presentación sobre reajustes en el ingresos de trabajadores. no tendremos necesidad de un quinto retiro”, concluyó el congresista.

El Presidente Gabriel Boric señaló en enero pasado que impulsar un nuevo retiro del 10% (en ese entonces llamado “cuarto retiro”) “no es una buena política”, agregando también que “no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro”.

En línea con lo anterior, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó la postura: “Debemos tener en claro que los retiros no están en el programa del Presidente Boric (…) Los retiros surgieron en un momento en que no había respuesta apropiada del Estado en términos del apoyo a las familias que enfrentaban mayores dificultades. Pero ahora habrá un nuevo gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto”.

Expertos han coincidido que un nuevo retiro sería poner presión a la inflación que hoy en día se registra (al alza en los últimos 12 meses, influida por factores externos e internos).