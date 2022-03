El mar como símbolo rupturista: Artistas detrás de la icónica foto presidencial revelaron detalles de su preparación y ejecución

Menos de 24 horas lleva en ejercicio el presidente Gabriel Boric y las redes sociales ya se han encargado de hacer lo suyo. Entre memes, celebraciones, y etiquetas ante la toma del liderazgo, una de los elementos que sin duda no pasó desapercibido fue la foto presidencial que estará enmarcada en distintos puntos gubernamentales del país.

La imagen, en la que aparece el líder de estado con el mar de fondo, luz natural y sin corbata, ya pasó a la historia como un emblema rupturista a las tradicionales imágenes del pasado.

Según lo que constató el medio Súbela, en el equipo creador se destacan mujeres jóvenes, feministas, disidentes LGBTQ+, un grupo de profesionales que dieron vida a la icónica foto: las fotógrafas Paloma Palomino y Valentina Palavecino, la maquilladora Macarena Nuñez, la asistente de fotografía Fernanda Requena y la retocadora Rayen Palacios (orden en la foto), son las responsables del producto final.

La fotógrafa Paloma Palomino (Macul, Santiago) reconocida por sus exitosos trabajos fotográficos en la campaña de Michelle Bachelet (2014-2018), y por su desempeño en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) explicó al medio citado que “Trabajar entre mujeres, es más de unión, de tú a tú, de cariño. Y yo ahora también me doy más entre mujeres y se me hace más fácil armar equipos”.

Por su parte, Valentina Palavecino (Quinta Normal, Santiago), reveló que su gusto por el arte comenzó desde el seno de sus amistades, siendo esta una ventana de posibilidades para proyectos profesionales.

Gepe fue uno de los primeros artistas chilenos en reconocer el trabajo de Palavecino, luego Princesa Alba comenzó a compartir sus fotos y así su portafolio comenzó a ascender. “Pasé de hacer fotos desde el público, a entrar acreditada. Crecí en los pasillos de Bar Loreto registrando tocatas para llegar a cubrir festivales como Lollapalooza Chile y pisar la Quinta Vergara el 2020 en la Gran noche Feminista”.

En tanto, para la foto oficial, Macarena Nuñez (maquilladora) y Fernanda Requena (fotógrafa) fueron convocadas al equipo por Paloma. Ya habían trabajado juntas, además, revelan que son amigas. “Esta idea la sacamos con la Val y se la presentamos a las chiquillas. Siempre fue obvio que iba a hacer un equipo de puras mujeres y bueno, que iba a ser con el mar de fondo“.

La foto que rompió esquemas y que pasó a la historia

Paloma explicó al medio que analizaron las diferentes luces del día que pudiesen destacar los fuertes colores del cielo y el mar. “Queríamos un retrato, que mostrara la geografía del lugar y no fuera un montaje”. “Fue el concepto mar lo que hizo la diferencia”, agregó Val.

Según lo que revelaron, todo estaba fríamente calculado, pues la posición del rostro del mandatario “semi perfil, así se ve más natural y ligera”, fue algo premeditado.

Asimismo, en la propuesta de la foto oficial se indica que “el objetivo es crear una foto original que rompa con algunos elementos de la tradición, porque la gran mayoría son muy parecidas, y segundo, generar una imagen que convoque a grupos de personas que no están convocados en este tipo de símbolos, como es el caso del mar“.

Bajo este contexto, Val Palavecino explicó que “el mar es un símbolo de descentralización, no hay mar en Santiago, así que rompemos con el protagonismo de la capital. El mar además acompaña a Chile, es majestuoso, tiene fuerza pero a la vez calma y transmite paz”.

“Paloma dijo algo súper clave, tiene que ser una buena foto, que te genere reacciones, donde te puedas ver en ella. Quiero estar en algún consultorio y a pesar de no saber nada de fotografía, se me quede y siga pensando en ella. Eso me gustó, Chile es un país que ha tenido precarizado su arte y no lo ha querido mostrar, lo ocultó y lo censuró, por más de 17 años” confesó Palavecino a Súbela.

Los desafíos por lograr la foto perfecta

Lograr una foto en exterior, priorizando luz natural, es complejo, sobretodo si consideramos que el clima es un factor impredecible. “Que no estuviera despejado era lo que más nos inquietaba y en la playa se despeja tarde. Le pedíamos a gente de la región que nos mandara fotos del cielo, queríamos dejar los menos cabos sueltos posibles” reveló Paloma.

Además se sumó a la lista de desafíos, la apretada agenda de la autoridad, siendo la demanda por lograr armar un set en 15 minutos una de las adrenalínicas aventuras de la jornada.

Si se cuestionó en algún momento el despejado cutis del presidente, acá queda claro, pues según las artistas, los retoques mantuvieron el cuerpo y la piel del mandatario prácticamente intacta. “Por eso, era muy necesario que el trabajo de maquillaje fuera impecable y que lograra el mismo efecto de un rostro editado de manera digital”, confesó Paloma con respecto al trabajo realizado por Macarena Nuñez.

Cabe destacar, que entre toda la emoción del momento, hubo un momento significativo. La fotógrafa Val Palavecino tomó dos polaroid del plano de la foto presidencial, una de regalo para el Presidente Gabriel Boric, y otra para su recuerdo. “Estaba feliz, firmó una de las fotos para mí y yo firmé otra que le di de regalo. Sin duda un día emocionante”, explicó Palavecino.