Este viernes por la noche, y luego de la oficialización de la Ley durante la jornada, el ahora ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, presentó su renuncia a la Convención Constitucional.

El ex Lista del Pueblo envió un carta al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde argumentó los motivos de su decisión: “tal como lo expresé públicamente en septiembre de 2020, decidí renunciar a mi cargo luego de reconocer que mi estado de salud no se originaba en un cáncer sino que en otras enfermedades, e informé que dejaría de trabajar en la Convención hasta que se me permitiese renunciar formalmente”, dijo.

“En ese momento no podía renunciar ya que eso solo era posible en el caso de una enfermedad grave que impida el ejercicio del cargo. Mi estado de salud jamás me impidió ejercer mis funciones dentro o fuera de la Convención, participé activamente e incluso fui vicepresidente de la misma, por lo que no cumplía con el requisito establecido en el artículo 60 de la Constitución para renunciar”, complementó Rodrigo Rojas Vade.

Agregó que: “mi conducta impactó a muchas personas, especialmente a quienes me apoyaron emocional, económica y políticamente. Dentro de todas estas personas, el daño más profundo fue el que provoqué en quienes tienen o tuvieron cáncer, sus familias y amigos”, esgrimió.

Cerró con que: “nada de lo que yo pueda hacer o decir cambiará el pasado, no hay forma de reparación completa, no hay sanciones que permitan eliminar todo el dolor. Frente a mi error, hice lo que cualquier persona debe hacer en ese momento: reconocerlo, salir de la esfera pública, enfrentar los procedimientos judiciales y administrativos iniciados, presentar mi renuncia y devolver o donar los honorarios por el tiempo que no trabajé”, finalizó Rodrigo Rojas Vade.

Diario oficial publicó Ley que permite renuncia de Rodrigo Rojas Vade https://t.co/T7FNHRAqxX pic.twitter.com/giA05ygU1q — Radio ADN (@adnradiochile) March 11, 2022

Cabe recordar que este viernes, el Diario Oficial de la República de Chile publicó la Ley que permite la renuncia de las y los convencionales, posibilitando así que el constituyente Rodrigo Rojas Vade pueda dejar de manera oficial y definitiva su cargo en la Convención Constitucional.

Dentro del texto publicado, se establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 (de la Constitución), los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”.

Recordemos que el Congreso aprobó dicha ley, con el fin de facilitar la renuncia de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre su estado de salud, luego de afirmar durante la campaña para ser parte de la Convención que sufría de cáncer.