Cambio de mando: aclararon cuál será la banda presidencial que usará Boric tras viralizado video

Tras la viralización de un video en redes sociales, en donde se mostraba la confección de una particular banda presidencial, la cual exponía significativos cambios a la prenda oficial, los usuarios de internet comenzaron a plantear dudas respecto a cuál de ellas utilizará Gabriel Boric para el cambio de mando de este 11 de marzo.

En el video en cuestión, se puede apreciar un bordado especial realizado en la típica banda presidencial blanca, azul y rojo, en donde se incluyen diversas imágenes que representan a los diversos pueblos y culturas que componen Chile.

El registro provocó dudas y críticas en los usuarios, quienes manifestaron entre otras cosas, que dicha banda presidencial perdía todo lo solemne y le quitaba la importancia que significa portar dicha prenda como Presidente de la República.

Me llegó este video diciendo que esta sería la banda presidencial, pero no he podido corroborarlo.

De ser cierto, qué les parece? 🤔 pic.twitter.com/88Eh10h3Qc

— José Francisco Lagos (@Josefcolagos) March 9, 2022