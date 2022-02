Migrantes bloquearon tránsito de carretera internacional en Colchane tras puesta en marcha de Ley de Migraciones

A un día que se publicará en el Diario Oficial el reglamento de la nueva Ley de Migración, se mantiene un total caos en el Complejo Fronterizo Colchane, esto por las contradictorias indicaciones que existen respecto a la aplicación de dicho documento, en específico sobre el punto de la reconducción.

Según explicaron algunos migrantes, estos recibieron la instrucción de Carabineros y militares apostados en la frontera de dirigirse al complejo fronterizo para realizar un trámite de autodenuncia, en el cual aquellos que resultasen con antecedentes serían devueltos a Bolivia.

Sin embargo, una vez en el Complejo Fronterizo de Colchane y habiéndose tomado algunos procesos de autodenuncias, las personas fueron retiradas del lugar y el complejo cerró sus puertas.

Ejemplo de esto, es el caso de Andrea Durán, migrante venezolana quien explicó a ADN: “No sabemos cuales son nuestros derechos, no los hacen valer, acá hay niños, mujeres embarazadas, y padres de familia. Dicen que hubo una nueva Ley de Migración, donde no nos podemos movilizar, donde ni siquiera nos dan un papel o un documento que nos haga ver donde nos podemos desplazar”.

“La única respuesta que nos dan ellos (autoridades en la frontera) es que busquemos que hacer, busquemos que hacer porque no hay una solución para nosotros, nuestras palabras, estamos pagando las consecuencias de otras personas que están haciendo actos delictivos que no apoyamos”, agregó.

Manifestación de migrantes en la frontera

De acuerdo a lo que reportan algunas fuentes al interior del complejo fronterizo, esta situación se debe a que autoridades bolivianas negaron el ingreso a su país de los migrantes que ingresaron irregularmente a Chile desde Bolivia.

En tanto y a modo de protesta, migrantes que no ha podido ingresar al país, se encuentran en este momento impidiendo el paso del tránsito en la carretera internacional, solicitando respeto a sus derechos, ya que no pueden salir hacia Bolivia, ni pueden viajar hacia Chile.