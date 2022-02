Diario Oficial publicó reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería

Durante este sábado, el Diario Oficial de la República de Chile publicó el reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, luego que la Contraloría tomará razón del documento el pasado viernes.

Esta publicación fue celebrada este sábado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en su llegada a Antofagasta, en donde mantendrá conversaciones con los gremios de camioneros, quienes mantienen las rutas bloqueadas en diversos punto del país en manifestación por el asesinato de Byron Castillo, conductor fallecido en la zona.

“La nueva Ley entrega herramientas, que hasta el día de hoy no existían, una de las herramientas, para nosotros más importante, es la frontera, que es algo que le preocupa a mucha gente, es la posibilidad de hacer reconducción”, afirmó el secretario de Estado.

“Nosotros hemos explicado que para este procedimiento ya hemos capacitado a la policías, en las regiones de Arica, Tarapacá y hoy en la región de Antofagasta, y esperamos que en los próximos días poder mostrar cómo es la reconducción en la frontera”, agregó.

En esa misma línea, el ministro Delgado esgrimió que otro punto importante del reglamento son “los visados, que también genera un ordenamiento de las personas que vienen a Chile, que sinceran a lo que vienen y que no opten por la informalidad”.

“La informalidad además de no ser buenas para ellos (migrantes), no es buena para el país de destino, en este caso Chile y no es buena para ellos, porque la informalidad administrativa trae aparejada informalidad en materia de vivienda, de trabajo y salud y también, la informalidad por ejemplo de tener un sueldo y un contrato de trabajo”, cerró el titular del Interior.

Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería: Los antecedentes

Pero antes de ser publicado en el Diario Oficial, el reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, pasó por un tortuosos camino que comenzó el 20 de abril del 2021, cuando se realizó la primera publicación de la Ley, a la Contraloría, quien dio un plazo de un año al Ejecutivo para que se estableciera el Reglamento de Migraciones. Finalmente, luego de un largo proceso, se pudo concretar lo solicitado antes del tiempo máximo.

Bajo ese escenario, el reglamento fue analizado por el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones relacionadas con el ámbito. Por otra parte, desde el organismo aseguraron que se dio cumplimiento al proceso de consulta ciudadana del Gobierno.

En definitiva, son 182 artículos analizados y aprobados que abarcan diferentes puntos. Entre los temas que se refieren están los principios fundamentales de protección, categorías migratorias, infracciones y sanciones migratorias, y expulsión y retorno asistido.

Luego de superar las tramitaciones, finalmente la Ley de Migraciones y Extranjería, con sus respectivas actualizaciones, está lista y a disposición para ser publicada en el Diario Oficial, situación concretada este sábado 12 de febrero.