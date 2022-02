Superintendente de Salud: “Las isapres ya no tienen la facultad de fijar unilateralmente las alzas”

Durante los primeros días de marzo, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) darán a conocer el reajuste que aplicarán tras varios años sin subir los planes.

Debido al covid-19, los precios fueron congelados, lo que significó millonarias pérdidas de cerca de $137 mil millones en 2021.

Sobre este aumento en los valores de los planes se refirió el superintendente de Salud Patricio Fernández, quien en conversación con ADN Hoy comentó el importante rol que tendrá la entidad, puesto que estará encargada de la fijación de tarifas según sus parámetros.

“En junio del año pasado se dictó una ley que modificó esa situación, es decir, las isapres ya no tienen la facultad de fijar unilateralmente las alzas, y ahora lo hará la superintendencia, que ya venía calculando un índice referencial hace varios años, y hoy será vinculante para las isapres”, señaló.

Según explicó Fernández, esta fijación de los precios “será el máximo que van a poder reajustar, y no a criterio de las isapres“.

“Nosotros daremos a conocer estos parámetros la última semana de febrero, y legalmente lo debemos publicar los primeros días en el diario oficial, y a partir de eso son 15 días que las isapres tendrán para informar a la Superintendencia el porcentaje de alza y si van a aumentar los planes o no”, detalló el superintendente.

Patricio Fernández explicó que el indicador para los precios “será un promedio de los últimos tres indicadores calculados por la Superintendencia”.

“Esto se hizo porque los legisladores entendieron que este primer indicador probablemente iba a ser impactado por las oscilaciones que significaba la pandemia. Es decir, las isapres tuvieron ganancias históricas en 2020, y en 2021 tuvieron pérdidas históricas que superaron las ganancias”, añadió.

El superintendente de Salud dio a conocer que el máximo porcentaje de alza por parte de las isapres será de 11,7%. “Si no estuviese esta ley, probablemente se habría llegado a cifras muy elevadas. Eso no va a ocurrir, y esperamos que el alza sea menor al 11,7%“, sostuvo, agregando que espera que las cifras no pasen los dos dígitos.

Finalmente, Fernández dio a conocer que recién en el mes de junio se realizará el descuento a las remuneraciones con el nuevo reajuste que se dará a conocer en el mes de marzo.