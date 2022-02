Farmacia Paula Salud de Rancagua y campañas publicitarias a través de memes: “La cuenta es reflejo de lo que somos como equipo”

Ciudadano ADN conversó con Marcia Padilla, dueña de la Farmacia Paula Salud de Rancagua, tienda farmacéutica que se ha hecho viral en Twitter por el uso de personas famosas en su publicidad, a través de montajes, siendo su último hit, una campaña centrada en memes de la viralizada fiesta en botes en Pucón.

“Nuestra creativo es bastante ingenioso, grafica de manera espectacular lo que nosotros queremos transmitir como equipo de trabajo y como empresa también”, afirmó Padilla.

Al ser consultada por si este tipo de campañas ha significado algún riesgo para la empresa, la dueña de la farmacia sostuvo: “En algún momento sí tuvimos algún problema, porque como empresa, nuestro tratamiento tiene una mirada comercial, esto es publicidad, nos abanderamos políticamente y abiertamente, por un candidato, (Gabriel Boric) y eso nos costó un respaldo económico, un acuerdo entre privados que no se concretó por una cuestión política, por la línea editorial de la cuenta de Twitter”.

“Las Pymes en este país o todo aquel que emprenda sabe que siempre va a correr algún tipo de riesgos. En esos estamos levantándonos de nuevo, lo vamos a dejar como una anécdota, más que como una consecuencia”, agregó.

“Llegó la merca”

Además del uso de memes sobre la fiesta en Pucón, uno de sus últimos virales fue la promoción de la llegada de test de antígenos por medio de fuegos artificiales, haciendo referencia a la llegada de la droga en las poblaciones.

“Es muy habitual que en este tipo de comercio haya quiebre de stock y se habría producido un quiebre con los test de antígeno y cuando logramos conseguirlos, informamos a través de la cuenta que había llegado “la merca”, porque técnicamente nosotros vendemos drogas, lícitas, pero drogas”, detalló.

En cuanto a el recibimiento del público, Padilla declaró que “la gente sigue mucho nuestra cuenta, le tiene mucho cariño, los clientes llegan allá, se toman foto en la farmacia, nos saludan, algunos van a comprar solo para conocer la farmacia”.

“Ha sido muy bueno, más que en una cuestión publicitaria, que el community manager (CM) que tengo sea capaz de graficar exactamente lo que nosotros somos como equipo, porque el trabajo día a día es muy jovial, es muy alegre, es un equipo maravilló el que hay, la cuenta de la farmacia es el reflejo de eso”, añadió.

Un trabajo muy rápido

En cuanto al trabajo creativo, la dueña del recinto esgrimió: “La persona que está a cargo de la cuenta de la farmacia, yo me desligue un poco, el trabajo técnico lo hace él y su equipo y bueno, es dinámico, tiene que ser muy rápido también”.

“Este tipo de publicidad que es un poco más disruptiva, tiene que ser muy rápida, porque es muy reactiva, tenemos que estar constantemente revisando las redes, Twitter es una espacio digital que tiene de repente sus días negros, es un poco tóxico a veces y le damos un poco de bálsamo a ese mundo virtual”, puntualizó.

En esa misma línea, Padilla aclaró que “la cuenta de la farmacia no es solo publicidad, queremos reflejar todo lo que significa la farmacia como empresa. Tenemos dos plus que son muy importantes, que son el delivery, que es algo que se instaló comercialmente, pero el de nosotros es gratuito, y sin mínimo de compra, nosotros no tememos letra chica, nuestros clientes saben eso, y están bastante fidelizados”.

En cuanto a los precios de la Farmacia Paula Salud, su dueña expresó que son “muy generosos con los precios, mantenemos precios muy bajos, porque somos una farmacia independiente, tenemos un rol social muy importante, aunque no estamos reconocidos como una centro de salud”.

“Lo que más me interesa no es solo transmitir jovialidad, también fidelizar los clientes a través de un buen servicio y un buen servicio tiene que estar reflejado en buenos precios”, complementó.

Para finalizar, Padilla detalló cuál es el producto más vendido en su farmacia y dijo que más que un producto en específico, durante el año, lo que más se vende de manera continua son preservativos y tests de embarazo.

A continuación te dejamos una recopilación de las mejores y más viralizadas campañas de la Farmacia Paula Salud de Rancagua:

¡¡¡Feliz cumpleaños a nuestro queridísimo delivery, químico, AP y actual presidente electo de Chile!!! @gabrielboric

¡¡¡Te queremos mucho!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/oQQlmMIGBs — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 11, 2022

A nuestro distinguido público le informamos que… ¡Llegó la merca!

(Tenemos test de antígenos)

Para consultas o pedidos llamar al +56942059464 ☎️ 722368455 o visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121, Rancagua pic.twitter.com/HiToHeuIPb — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 10, 2022

¿Necesitas tus medicamentos a tiempo?… ¡No te preocupes, nuestro delivery ya va en camino! 😉 Somos Farmacia Paula Salud ¡La única con delivery gratuito!

Haz tu pedido al +56942059464 o visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121 Rancagua. ☎️ 722368455 pic.twitter.com/Q7bWpqrVqq — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 9, 2022

¡En Farmacia Paula Salud tenemos jarabe para la tos y mucho más!

Haz tu pedido a nuestro delivery gratuito al +56942059464 o

Visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121 Rancagua. ☎️ 722368455

¡Te esperamos! 😉 pic.twitter.com/jxOBbPqYn2 — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 9, 2022