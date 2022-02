Vicepresidente adjunto de la Convención y cumplimiento del cronograma: “Se podría discutir una extensión del plazo”

El estado de la Convención Constitucional ha tomado protagonismo en los últimos días, no solo por la renuncia de la secretaria de comunicaciones (quien además criticó a la mesa directiva actual), sino también por las normas discutidas en las comisiones, las presentadas como iniciativa popular, los contagios y sospechas de los convencionales, las sanciones de la comisión de ética y las reacciones que todo esto ha tenido afuera del organismo, por nombrar solo algunas.

Con todo, pareciera que lo transversal en cada uno de estos asuntos es el tiempo: el de trabajo actual, el de los plazos, y también el que ha pasado. El vicepresidente adjunto y miembro del Colectivo Socialista de la Convención, Tomás Laibe, conversó sobre esto con ADN Noticias.

Sobre las más de mil propuestas que deberán ser revisadas en los plazos establecidos por la propia convención (en abril debería funcionar la comisión de armonización, que velará por la coherencia de las iniciativas), Laibe aseguró algo: “Uno podría discutir una extensión de plazo por la misma vía que nosotros nos constituimos como Convención, que es vía reforma constitucional, que es lo que corresponde. Pero es materia que se tiene que discutir entre los colectivos y el mismo Congreso que se instala en marzo. Como mesa directiva tenemos una tarea concreta: resguardar el avance del cronograma y respetar sus hitos y plazos”.

“Tenemos que ceñirnos a eso y no sobre uno eventual, y tiene ciertos hitos que cumplir: el inicio de las votaciones particulares en las comisiones, el 15 de febrero parten las votaciones, y en abril la comisión de armonización. Si para llegar a ello en abril requiere sesionar los fines de semana y ampliar los horarios de sesión de las propias comisiones, es algo que ya hemos evaluado. Están todas las capacidades técnicas de la convención para hacer ese tipo de cosas. Se lo hemos informado a los convencionales. En la medida que vayamos viendo el avance del cronograma y vemos que hay riesgos de no cumplir con los plazos, esas medidas se van a generar. Como mesa directiva estamos 100% enfocados en cumplir con el cronograma y los plazos que nosotros nos hemos dispuesto”, añadió Laibe.

Normas

Hasta el momento las normas (polémicas o no) que se han aprobado han sido en las comisiones y en general. Queda todavía el hacerlo en particular y en el pleno, lo que abre caminos para modificaciones. “Hay comisiones que han aprobado incluso normas contradictorias”, aclaró Laibe. Y añadió: “Cuando se voten en particular recién vamos a ver qué evaluó la comisión y ahí hay incluso otra posibilidad de modificación, porque en la comisión requiere mayoría simple y en el pleno de quorum calificado”.

“Entiendo la preocupación de la ciudadanía o de ciertos grupos frente a ciertas normas, hay propuestas que no comparto derechamente y que creo que son dañinas para nuestra propia constitución. Trataremos de persuadir a nuestros colegas de esto, pero es una discusión que se va a dar mientras veamos lo dispuesto en cada indicación”, garantizó el vicepresidente adjunto.

Con la hoja en blanco dispuesta sobre la mesa, “pareciera haber cierto temor, sobre todo en sectores más conservadores, respecto al modelo de desarrollo, la actividad privada en lo de los derechos sociales o la misma discusión de derechos políticos”, diagnosticó el Constituyente. Pero esto es solo parte de la misma discusión: “Todos los temas están sobre la mesa y discutirlos es parte del mandato de la ciudadanía. Pero la extensión y profundidad del debate no puede significar que los convencionales nos demos gustitos que sean maximalistas” que no tienen sentido, que no concitan la mayoría social y política”

“Nosotros estamos buscando mejorar las instituciones y su quehacer y estamos llamados a incorporar esa visión de su trabajo. Espero que los convencionales tengamos el sentido de responsabilidad no solo en base a nuestros principios, sino que sean normas que sean representativas en un camino institucional”, agregó.

Sanción a Zúñiga

El comité de Ética de la Convención sancionó al exsubsecretario de redes asistenciales y convencional de la UDI, Arturo Zúñiga, por dichos injuriosos contra su compañero de labores, el comunista Marcos Barraza. Tras el fallo, Zúñiga le quitó legitimidad a la misma comisión. A juicio de Laibe, estos dichos son “lamentables”: “El comité de ética es fruto de las reglas que nosotros mismos hemos determinado, para las reglas de convivencia y por lo tanto, son reglas a las que todos tenemos que someternos. Resolvieron tratando de cuidar la convivencia en la Convención”.

“Cualquier sanción es más bien un llamado de atención a los convencionales y ellos deben someterse a eso y cuidar la convención. Nos quedan meses de trabajo y por lo tanto hay que dialogar, llegar a acuerdos. Aprecio al convencional Zúñiga, pero creo que en esta pasada se equivocó. Espero que podamos seguir adelante“, zanjó el socialista.