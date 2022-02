Comité de Ética de la Convención dictó su primera sentencia: exsubsecretario UDI Arturo Zúñiga será multado con el 2% de su dieta

El comité de Ética de la Convención Constitucional aplicó, por primera vez desde que se conformara, una sentencia contra el convencional UDI y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, luego de haber sostenido una discusión con su par, el PC Marcos Barraza. La situación fue denunciada por la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda.

El hecho sentenciado se remonta a agosto de 2021, luego que, tras una sesión ordinaria de la Convención, Barraza acusara a Zúñiga de obstruir y entorpecer el trabajo del organismo por ausentarse en la comisión de Ética. En su tiempo de intervención, el exsubsecretario Zúñiga justificó su inasistencia por una cita médica de su hijo (al que debía acompañar) y no por “obstrucción política, como sugería Barraza”: “Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”, respondió el UDI.

“Acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido que se retracte”, agregó luego el otrora subsecretario.

Según la comisión, y en línea con el reglamento, se infringió el “actuar con fraternidad frente a sus colegas (…) Ejercer el cargo con respeto por las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias, y ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos (…), y en general con cualquier autoridad o funcionario público“.

El comité citó en dos oportunidades para revisar los descargos de Zúñiga. Sin embargo, el convencional no se presentó en ninguna.

Por su parte, Barraza señaló que las expresiones de Zúñiga “debilitan la honra de los convencionales al referirse temas de dinero imputando hechos muy graves. Se atribuye estas características negativas a mi condición de comunista. Todo lo anterior constituye una infracción a la ley de discriminación (…) Se vieron afectadas mi honra, mis convicciones e ideario político, daña la legitimidad de mi conciencia ante la ciudadanía, es improcedente desde el punto de vista del buen trato hacia un par”.

El comité consideró que los dichos de Zúñiga fueron “expresiones injuriosas emitidas en el espacio de uso público de la palabra”, pues atribuye “una apropiación injustificada de recursos públicos”.

En consecuencia, la resolución de la comisión fue “una multa única, consistente en un 2% de su dieta convencional”.

“Estamos satisfechas y satisfechos con la medida que ha tomado el comité de Ética. Es importante que llame al orden de los convencionales, más allá de la multa que se aplique, porque estamos en momentos deliberativos importantes y creemos que esos debates se vana tener que dar en un espacio de convivencia muy plural, muy diversa, y se tienen que hacer siempre con respecto“, señaló por su parte la convencional Bárbara Sepúlveda.

Zúñiga: “El comité de Ética no tiene validez alguna”

Durante la mañana de esta jornada el convencional Arturo Zúñiga respondió ante el fallo del comité de Ética: “Siempre hemos planteado que el comité de Ética no tiene validez algunas. Este fue creado por personas que buscan acallar las legítimas críticas políticas de quienes piensan distinto, de aquellos que quieren imponer una verdad oficial”.

“Seguiré expresando lo que pienso y por lo que fui elegido, y defenderé, ahora más que nunca, la libertad de expresión para que ningún chileno tema una represalia por pensar distinto”, concluyó el convencional.

Los convencionales tienen un sueldo de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En febrero, esta alcanza los $58.878, por lo que el sueldo será de $2.743.900. En conclusión, la multa será de $54.878.