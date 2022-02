Vicepresidente de la Convención dio positivo a covid-19

El vicepresidente de la mesa directiva de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, informó en su cuenta en Twitter estar contagiado de covid-19.

“Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aisle a esperar resultado del PCR. Hoy jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo Dgo/Lun sea riguroso con mascarilla #COVID19″, fue lo que escribió la autoridad.

Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aisle a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo Dgo/Lun sea riguroso con mascarilla #COVID19 pic.twitter.com/bcetdKPJdO — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 3, 2022

Domínguez ha tenido un intenso trabajo comunicacional (presencial) en los últimos días: el domingo participó del programa Mesa Central, en Canal 13; el lunes sostuvo una reunión con la Junta de Caciques Provincia de Osorno; mientras que el martes participó de forma presencial en las inmediaciones del excongreso, en Santiago, donde sesiona el organismo. El miércoles tomó distancia y notificó al pleno de su ausencia por sospecha de contagio.

Su caso no es el primero en prender las alarmas dentro del mismo organismo: a principios de enero se notificó el contagio de un asesor de los constituyentes, lo que significó un trabajo de trazabilidad en las dependencias de la Convención por parte de la Seremi de salud regional.

Por reglamento, no es necesario que realice cuarentena toda la mesa directiva. Quienes estuvieron en contacto con el vicepresidente pasan a ser catalogadas como “persona en alerta de Covid”.