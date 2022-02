Jaime Bassa: “En marzo vamos a estar en condiciones de decir que hay normas constitucionales aprobadas”

La Pauta B tuvo este jueves como tercer panelista al ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, quien contó que su situación actual, como constituyente, es “con harto trabajo pero con menos presión“.

“A diferencia del Congreso, nosotros, en la convención, estamos corriendo con el plazo desde el día uno. Entramos sabiendo que teníamos una fecha de caducidad: 4 de julio 2022. Tenemos que llegar como sea a esa fecha con un buen borrador de Constitución para ofrecerle al país”, indicó Bassa.

Sobre la evolución de las labores en le Convención, Jaime Basse contó que “cuando nosotros llegamos no había prácticamente nada con qué trabajar. Fuimos empujando y construyendo de a poco las condiciones para tener Convención. Ahora, la Convención funciona. Hay más de 100 personas trabajando en sus distintos espacios”.

Sobre el estado actual del trabajo de redacción de la nueva Constitución, el abogado indicó que “está en un etapa muy avanzada pero todavía preliminar“. Ello, porque “las comisiones recibieron las propuestas de textos constitucionales y están empezando a votar en general la idea que se está presentando en esa propuesta. Eso significa que es la primera votación de total de al menos cuatro”, explicó Bassa quien agregó “recién vamos a estar en condiciones de decir que hay normas constitucionales aprobadas, probablemente en marzo“.

Sobre todas las propuestas de textos que ha recibido la Convención para lo que será la nueva Constitución, Jaime Bassa comentó que “se presentaron más de 900 iniciativas entre las que están las constituyentes, populares e indígenas. Todo el material con el que se va a escribir la nueva Constitución, ya está redactado. Ya está presentado en la Convención Constitucional”.

“Lo que viene es revisar todo ese material, hay que escoger lo que mejor sirve para el país, para responder las demandas sociales para, de alguna manera, contribuir a salir del estado de crisis en el que se encuentran nuestras instituciones de representación popular”, sostuvo Bassa.

La renuncia de Lorena Penjean

El ex vicepresidente de la Convención Constitucional contó que mayor información de la renuncia de Penjean a la dirección de comunicaciones, no tiene. Sin embargo, comentó que “el equipo de comunicaciones se ha nutrido de manera muy significativa en el último tiempo, hay un contingente de periodistas que están siguiendo paso a paso el trabajo de cada comisión (…) no tengo dudas que ese equipo va a seguir adelante“.

“Creo que para nadie es un misterio que la Convención Constitucional atraviesa de manera permanente un estado de precariedad institucional y presupuestaria (…) el problema presupuestario es un problema estructural permanente”, indicó Bassa.

El constituyente también subrayó que “el problema de las comunicaciones en la Convención es bien complejo porque, por un lado, tenemos un asedio permanente de quienes forman parte de la campaña el rechazo pero, también, hemos tenido que enfrentar la dificultad de cómo las buenas noticias que genera la Constituyente compite en difusión con no solo las malas noticias, sino que con las que generan polémica”.

El insólito incidente en el Congreso Nacional

Jaime Bassa también se refirió a situación que vivió en el 2018, cuando en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados le llamaron la atención por estar sin chaqueta y sin corbata.

“Cuando tanto hemos hablado de la meritocracia, de la no discriminación, de la igualdad y sobre todo de la apertura de los espacios de representación popular como el Congreso, que un parlamentario utilice su cargo para tratar de menospreciar el trabajo de un invitado, creo que fue bien impactante. Y claro, la gente todavía se acuerda de eso y ahora como que ha revivido con el mismo estilo que ha presentado el presidente Boric”, analizó Bassa.

“Ahí es donde uno piensa qué tan separada están estas instituciones de representante popular de la ciudadanía que se supone que representan“, indicó Jaime Bassa.

“A lo mejor las corbatas representan ciertos límites o condiciones culturales que es difícil enfrentar, porque forman parte de aquello que queremos cambiar. Por algo el país está en una situación de crisis”, planteó Jaime Bassa.