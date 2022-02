Dueño de ex Fuente Alemana y uso de rifle a postones: “No me quedó otra opción, sino el local no está hoy día”

La tarde del viernes 4 de febrero se registraron nuevas manifestaciones y protestas en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, donde un grupo de encapuchados volvió a atacar la Antigua Fuente (ex Fuente Alemana).

Ante aquella situación, el dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri, utilizó un rifle a postones para disuadir a quienes atacaban al local. Según información entregada por Carabineros, no se reportaron heridos por lesiones.

Sobre aquel hecho se refirió este sábado, en CHV Noticias, Carlos Siri.

“En base a lo que sucedió el viernes pasado (29 de enero), por defender a un muchacho que al parecer había tomado un par de fotografías, terminé todo golpeado, decidimos que este viernes cerraríamos más temprano para no tener interacción con nadie”, indicó Siri

“Cerramos alrededor de las 18 horas, con clientes adentro bajamos cortinas para que comieran tranquilos (…) cerca de las 19:30 me llaman y me dicen que están lanzado botellas, amenazando (…) nosotros no provocamos a nadie. Simplemente ellos se venían acercando y tirando cada vez más cosas”, narró el dueño de la fuente de soda.

“En forma disuasiva les tiramos un chorro de agua, para que no se acercaran porque ya se estaban metiendo al local”, contó Siri al canal y agregó que “vienen a la puerta a amenazar, que nos van a destruir, que no nos van a dejar trabajar, que van a quemar el local“.

“Estábamos con clientes adentro y empezamos a evacuar. En ese minuto, ponen un extintor y vacían todo el polvo químico adentro del local. Fue terrible. Ahí los clientes entraron un poco en pánico, el personal también, por lo que los hicimos salir por las puertas de emergencia”, dijo Carlos Siri.

Ante aquellos hechos, Siri narró que “fui a mi oficina, tenía allí un rifle a postones y una pistola de aire comprimido con balines”.

“Esto seguía así (los ataques al recinto) tomé la decisión y empecé a repelerlos, primero con la pistola a balines y después ocupé el rifle”, describió Siri.

“¿Dejas que entren, que te linchen? Cuando uno toma esto (la decisión de usar las armas antes descritas), porque no hay seguridad en el barrio. Esto perfectamente se podría haber prevenido porque fue in crescendo. Bastaba con que hubiese vigilancia“, puntualizó Siri.

Sobre el uso de las armas, Carlos Siri indicó que “no me quedó otra opción, porque sino el local no está hoy día. (también) se llamó a Carabineros”.

“Puse todo a disposición de Fiscalía: las armas, las grabaciones que están desde distintos ángulos y las que se tomaron desde diferentes partes del barrio”, afirmó Siri.

Cuestionamientos a las autoridades

Carlos Siri también se refirió al accionar de las autoridades gubernamentales frente a la situación que lo tiene como protagonista.

“¿Qué va a hacer el ministerio del Interior?, ¿Qué va a pasar con la subsecretaría de Prevención del Delito?, ¿Qué va a pasar con Carabineros?, ¿Vamos a seguir en la misma dinámica?, ¿(Que) nos vayan destruyendo de a uno porque no les gustamos, porque a lo mejor tenemos otra forma de pensar?”, planteó Siri.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con todas las demandas sociales porque son reales. El problema es la forma, uno no puede estar atacando a civiles y teniéndolos como rehenes para conseguir las cosas“, puntualizó Siri.

El dueño de la Antigua Fuente también narró que se juntó con el Presidente electo Gabriel Boric.

“Tuve una reunión con Gabriel Boric. Compromisos puntuales (ante la situación que vive) no hay ninguno“, afirmó Siri.

“Los Gobiernos y políticos, no están pensando en la paz. Y sin paz, no podemos ejercer nuestros derechos (…) el Estado, aquí, no ha hecho nada“, finalizó Carlos Siri.