Minsal presentó nuevas advertencias para productos de tabaco: cuatro nuevas imágenes mostraran los efectos nocivos del cigarrillo

La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, presentó este viernes, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, las nuevas advertencias para productos de tabaco, tras anunciar que 52 personas mueren al día en Chile a causa de enfermedades por el consumo de cigarrillos.

Al respecto, Velenzuela sostuvo: “Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En Chile esta pasó a ser la principal causa de muerte del país, desplazando a las enfermedades del sistema circulatorio”.

“El consumo de tabaco es una epidemia a nivel mundial. El tabaco mata a 7 millones de personas cada año, 6 millones de fumadores activos y casi 900 mil afectados por el humo, es decir fumadores pasivos. De estos, 1 millón son personas de las Américas”, detalló.

El tabaco en Chile

En tanto, la autoridad de salud, precisó la realidad del consumo de tabaco en Chile, informando que en el país, mueren 52 personas por día, representando el 16%de todas las muertes del país. Mientras que el costo del daño producido por el cigarrillo en el sistema de salud y en la economía, es de más de tres billones de pesos cada año, según cifras publicadas por el Minsal el 2020.

Así mismo, Valenzuela indicó que el tabaco enferma a 62.720 personas por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 31.358 personas con enfermedades cardiacas, 12.580 por accidentes cerebrovasculares, 5.511 por neumonía y 8.500 personas por cáncer.

Es debido a esta realidad, que el Ministerio de Salud, presentó nuevas advertencias del consumo de cigarrillos, que se basan en cuatro nuevas imágenes, acompañadas de un texto, que buscan informar sobre los efectos nocivos del tabaco.

Valenzuela explicó que esta campaña está principalmente enfocada en mujeres y sobre todo adolescentes, ya que declaró que “el consumo de tabaco se inicia entre los 13 y 14 años”, además de ser un grupo “más susceptible al medio que los rodea”.

“El objetivo es que quienes fuman, dejen de hacerlo, que aquellos que no fumen, no lo hagan y aquellos que dejaron de fumar, no vayan a recaer”, expresó y agregó que “el esfuerzo principal de estas advertencias es desalentar el inicio de consumo de tabacos en niños y adolescentes”.

Un oportunidad de reflexión

Por su parte, el representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Fernando Leanes, afirmó que esta campaña “es la oportunidad de reflexionar lo que significa el peligro del tabaco y las tácticas que permanentemente despliega la industria del tabaco para enviarte los avances en la digitación y la prevención”.

“Celebramos y reconocemos en el informe global del tabaco 2021, que Chile se ha consolidado entre los países con mejores prácticas, con más altos niveles”, complementó.

¿Cuáles son las nuevas advertencias?

Estas nuevas medidas fueron anunciadas por la encargada Técnica (s) de la Oficina de Prevención de Consumo de Tabaco, de la Dipol, Constanza Moreno, quien expuso que estas normativas se desmarcan del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que invita a todos lo países, como Chile a que se diseñen advertencias sanitarias, con el objeto de informar los riesgos y daños que ocasionan estos productos en las personas.

Estas advertencias, se crearon tras el análisis de tres estudios y de acuerdo a la Ley del Tabaco vigente en Chile, deben estar en toda la producción tanto nacional o como exportada, a partir de mayo del 2022 y se deben incorporar en el 50% de las caras inferiores y principales de los empaquetados.

En detalle, estas cuatro nuevas imágenes son:

Una persona con cáncer de laringe, con el texto de apoyo: “Fumar te deja sin voz“.

La segunda está enfocada en el cáncer pulmonar, mostrando un paralelo de un pulmón sano y otro afectado, que es una de las enfermedades más prevalentes por el humo del tabaco, acompañada de “Fumar te mata”.

La tercera foto es dedicada a la gangrena, y muestra un pie sano y un pie afectado, con la leyenda “La gangrena puede terminar con amputaciones de pies y dedos”.

Y por último, una imagen de cáncer de boca y garganta, con el texto “Fumar causa mal aliento, pérdida de dientes y cáncer”.

Igualmente, Moreno destacó que estas imágenes estarán acompañadas de un cuadro amarillo, donde se exponen los tóxicos de estos productos, los cuales deben estar en todos los etiquetados de productos de tabaco, ya sean nacionales o exportados.