Subsecretario de Educación Superior por diferencia de resultados entre colegios privados y públicos tras PTU: “Este año vimos que se mantienen esas brechas”

El pasado martes 11 de enero se publicaron los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (o Prueba de Transición), donde se conoció que 180 estudiantes lograron alcanzar el puntaje nacional.

Esta cifra reveló un descenso en el número de puntajes nacionales, además de mantener la brecha entre colegios privados y públicos.

Sobre esta evaluación y lo que sigue para el proceso de admisión se refirió el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “el año pasado se observó una disminución en las brechas (entre colegios privados y públicos). Este año vimos que se mantienen esas brechas”.

“En la primera comparación, entre egresados de colegios humanistas y de técnicos profesionales, por segundo año consecutivo se observa una disminución en las brechas. Eso es positivo, porque lo que uno busca es que los egresados de cualquier tipo de colegios tengan la misma posibilidad de acceder a la educación superior“, agregó.

Asimismo, se refirió a la opción de poder repetir la Prueba de Transición Universitaria a mitad de año. “Esta generación, la que acaba de dar la prueba, será la primera que tendrá la posibilidad de volver a dar la prueba en julio“, indicó.

Además, hizo un llamado a que si “por alguna razón no te fue como esperabas, o no te alcanza para entrar a una carrera, tienes la posibilidad de inscribirte en abril y dar la o las pruebas que te interesen dar”, detallando que no es necesario dar la batería de evaluaciones.

Respecto al por qué se tomó la decisión de poder dar dos veces en el año la misma prueba, Juan Eduardo Vargas explicó que “los que expertos y estudiantes nos dijeron, es que sentían que se jugaban la vida en una ocasión al año”.

“Cuando le dices a los estudiantes que no es tan terrible, que hay dos posibilidades para realizar la prueba, automáticamente eso disminuye la presión sobre los estudiantes”, agregó.

Finalmente, y respecto a lo que sigue para el proceso de postulación, el subsecretario de Educación Superior informó que los estudiantes pueden postular a las carreras que deseen, y tendrán hasta este viernes 14 de enero para poder ratificar o cambiar su decisión.

En tanto, el 24 de este mes se entregarán los resultados de este proceso de postulación, para que un día después, el martes 25 de enero, se dé inicio al proceso de matrícula.