Vecina de Concón denunció explotación del borde costero: “Hay voluntades y acuerdos políticos que no se transparentan”

Ciudadano ADN conversó con Angélica Maass, auditora y residente de Concón, en la Región de Valparaíso, quien denunció la explotación del borde costero de la zona, acusando que el uso de los bienes públicos se transgreden por grandes empresas e inmobiliarias, las que no permiten el acceso al ciudadano común.

Al respecto, explicó: “Ha habido bastante conflicto por el uso del borde costero, porque hay algunos terrenos que han sido privatizados y se han hecho algunos proyectos inmobiliarios que han generado respuestas y resistencia en la comunidad”.

“Sin embargo, hay otros que tienen un objetivo social o de recuperación del tejido comunitario que han sido vetados”, agregó.

El problema central en Concón

En base a lo anterior, Maass sostuvo que el problema central es saber “por qué, siendo estos bienes concesiones marítimas, que dependen del Ministerio de Defensa y que se regulan a través de la Armada, no existe un control y una regulación para todos por igual frente al desarrollo de proyectos”.

Es más a modo de ejemplo sostuvo: “Las empresas constructoras han tenido acceso a poder hacer proyectos como Punta Piqueros, que han tenido un alto impacto ambiental. Igual que el desarrollo de todo el proyecto inmobiliario que ha devastado el campo dunar y sin embargo no ha habido políticas de mitigación del impacto ambiental, no hay una relación con el plan regular de la comuna”.

“Es una aberración haber construido la cantidad de torres sobre las dunas y en contra de la opinión de la mayoría de los vecinos, porque es un patrimonio biológico riquísimo. Las arenas de las dunas de Concón, viajan desde el lago Peñuelas a este campo dunar, que es un santuario natural”, precisó.

En esa misma línea, la vecina de Concón manifestó sobre el borde costero que “el conflicto principal hoy día, es que hay terreno como lo que está sucediendo en playas Lilenes, que ha sido controlado o bloqueado por una empresa constructora que compró una antigua concesión marítima perteneciente a una familia y que cerró la playa”.

“Los vecinos votaron el muro que habían hecho para tener acceso a la playa, y sin embargo, volvieron a levantar un muro, separando y estableciendo un límite sin permitir un flujo”, relató.

Un límite muy fino

Respecto a este último punto, Maass esgrimió: “Hay un límite muy fino, que cuando tienes una concesión marítima, que establece que es un terreno privado, pero hay ciertas regulaciones que sí se deben cumplir”.

Y complementó diciendo: “Esto tiene que ver en cómo se incorpora el mundo privado con el espacio público, en cuanto a los territorios que son de uso público, como la playa. El acceso a la playa no puede estar cerrado, por mucho que tengas un concesión privada, debe tener acceso para todos y eso es por ley”.

“Ese tipo de prácticas ocurren cuando se permiten, cuando no están los organismos que deben fiscalizar y dirimir sobre esto. Hay que ver qué está pasando con la Dirección de Obras Municipales que no ha puesto un coto a decir este espacio si es una concesión privada, pero no se puede bloquear el acceso a la playa, eso es ilegal”, dijo.

Incluso, con el fin de ejemplificar el proceso, Angélica Maass dijo: “Yo conseguí una concesión marítima para un proyecto que incluye una tarima frente al mar para involucrar a la comunidad en actividades que recuperan el tejido social, promover la vida saludable y la reconexión con la naturaleza. Sin embargo, a este tipo de proyectos la municipalidad no le da curso y tú ves que a unos pocos metros más allá hacen una tremenda mole de concreto para hacer un mirador, que no conduce a nada, que significa un costo importante para la municipalidad y está cerrado”.

Voluntades y acuerdos que no permiten el desarrollo

De hecho, la pobladora de Concón fue tajante y esgrimió que todo este problemas en el borde costero de la comuna se debe a que “hay voluntades y acuerdos políticos, cosas que no se transparentan, que no permiten el desarrollo y que nosotros también tengamos como agentes comunitarios la posibilidad de hacer que nuestra ciudad responda a nuestros requerimiento y no a las empresas inmobiliarias”.

“El tema es muy complicado, porque por un lado ha habido una manga amplia para desarrollar proyectos inmobiliarios que son absolutamente invasivos, pero no se ha permitido a la gente local que tiene concesiones marítimas como yo”, denunció.

Aprovechando la instancia, Angélica Maass se refirió al video viral de una mujer en Maitencillo, quien aparte de su modo efusivo -por decirlo de alguna manera- buscaba denunciar el abuso que han realizado las empresas y/o restaurantes en el borde costero nacional.

“Veamos lo que pasa en Maitencillo, donde una señora reclama que antes no había nadie y que de repente aparece gente y eso se ha vuelto un tema”, cerró.