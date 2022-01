María Elisa Quinteros se refirió a “diferencias” dentro de la Convención: “Es un reflejo de la sociedad muy dañada que no ha tenido espacios de deliberación”

La nueva presidenta de la Convención Constitucional (CC) María Elisa Quinteros se refirió a su triunfo, el cual se logró tras una maratónica jornada de elecciones dentro de pleno, el cual luego de nueve votaciones, logró definir a la odontóloga como cabecilla de la mesa directiva, así como a las acusaciones de “diferencias” al interior del órgano redactor.

En conversación con La Tercera, Quintero manifestó que la dificultad para lograr acuerdos es “un reflejo de la sociedad muy dañada que no ha tenido espacios de deliberación, de conversación política”.

En esa misma línea afirmó que “tenemos la labor de ayudar a sanar, y en ese sentido el no consensuar, el demorarnos, es una dinámica sana de lo que debiera ser la democracia en el país y no verlo como que no podemos ponernos de acuerdo”.

Constituyentes más unidos

En cuanto a las críticas que ha recibido la CC sobre tener diferencias de cara al debate de las normas constitucionales, María Elisa Quinteros sostuvo: “Difiero un poco de las personas que dicen que es negativo, que estamos fragmentados. Creo que ahora estamos mucho más unidos, y después de esa acumulación de tensión de las ocho, nueve votaciones que tuvimos, finalmente se liberó esa energía de la forma más armónica posible, que fue el consenso”.

“Yo he recibido cariño de muchos sectores, he tenido oportunidad de conversar con gente que nunca había conversado de otros sectores políticos, conversaciones muy amables”, agregó.

En ese sentido, la doctora en Salud Pública se refirió al rol de los constituyentes de derecha y expresó: “Tenemos que trabajar en conjunto, pese a las diferencias políticas o los puntos de vista distintos. La gente está aburrida de peleas, quiere vernos trabajando unidos y unidas”.

El caso “pelado” Vade

Aprovechando la instancia, la nueva presidenta de la CC habló sobre el caso de Rodrigo “Pelao” Rojas Vade y expresó que “fue terrible, fue muy negativo. Fue también muy duro para los compañeros de la Lista del Pueblo. Para nosotros también fue un remezón”.

“Claramente, tiene repercusiones, sobre todo en la credibilidad, pero también recuerda que hay un discurso negativo instalado desde el inicio hacia la Convención. No es que el caso de Rodrigo haya sido el detonante, hay un discurso previo, un tema de dinero, de enriquecimiento que tiene que ver, en mi humilde opinión, no como presidenta, con la desafección política (…) Entonces entramos también a sufrir de la misma desconfianza que existe con la clase política”, complementó.

Sobre la relación con el Presidente Sebastián Piñera y una posible visita del mandatario a la convención, Quinteros declaró: “Mi postura es que es una decisión colectiva. Lo que dije en televisión es que es complejo que él venga, es complejo para la dinámica interna; ir a La Moneda no lo descarto, pero es una decisión que tenemos que tomar como mesa”.

En cuanto a la relación que establecerá la nueva mesa directiva de la CC con la administración del Presidente electo, Gabriel Boric, la presidenta del órgano constituyente recalcó que “son poderes distintos”.

“Cuando hablé con él (Gabriel Boric) por teléfono me expresó nuevamente lo de la autonomía y eso para mí es fundamental. Acá el gobierno está al servicio de este poder, en el sentido de lo que establece el Acuerdo por la Paz. Yo no puedo exigirle cosas que no están reguladas por ley, entonces el gobierno tiene que proveernos todo lo que necesitemos para funcionar y ojalá la comunicación sea lo más fluida, rápida, eficiente posible”, cerró.