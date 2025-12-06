Sorpresa veraniega: Pronostican “lluvia cálida” para la región Metropolitana

Los habitantes de la Región Metropolitana enfrentan un inusual cambio en las condiciones del tiempo este sábado 6 de diciembre. Tras una semana marcada por el calor, los pronósticos meteorológicos han confirmado la llegada de precipitaciones para la capital, un fenómeno atípico para el inicio de la temporada estival que se debe al paso de una “baja segregada” o núcleo frío en altura.

A diferencia de los sistemas frontales de invierno, los expertos califican este evento como una “lluvia cálida”. Esto significa que, si bien se esperan chubascos durante la tarde, las temperaturas no sufrirán un descenso drástico asociado al frío polar. De hecho, se estima que los termómetros en Santiago rondarán una máxima de entre 24°C y 25°C, manteniendo un ambiente templado a pesar de la nubosidad y el agua, publica Emol.

Las zonas afectadas: Foco en la precordillera

La inestabilidad atmosférica no golpeará a toda la ciudad por igual. Los reportes indican que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sector oriente y la precordillera de la región. Las comunas con mayor probabilidad de registrar chubascos —y eventualmente tormentas eléctricas aisladas— son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque.

En el resto del valle, el fenómeno podría manifestarse de forma más “desordenada” y dispersa, con cielos que pasarán de escasa nubosidad matinal a cubiertos durante la tarde. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene el monitoreo, ya que este tipo de bajas segregadas suelen tener comportamientos erráticos y pueden descargar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo en zonas específicas.

Retorno inmediato del verano

Este paréntesis húmedo será breve. Las proyecciones indican que la inestabilidad declinará rápidamente hacia la noche de este sábado y la madrugada del domingo 7 de diciembre, día que servirá de transición con cielos parciales y temperaturas en ascenso.

El “verano real” regresará con fuerza para el inicio de la semana laboral. Se anticipa que para el lunes 8, los cielos estarán completamente despejados y las temperaturas volverán a dispararse, alcanzando máximas cercanas a los 33°C, retomando la tendencia calurosa propia de la fecha.