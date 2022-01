Pensemos Chile: la previa de una nueva mesa directiva para la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el cuadragésimo capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Andrés Huerta, el centro de la conversación de este lunes estuvo en los puntos de vista de constituyentes en la previa de la elección de una nueva mesa directiva que reemplazará a Elisa Loncón y Jaime Bassa en la presidencia y vicepresidencia de la Convención Constitucional.

Para ello, en Pensemos Chile conversamos con Cristina Dorador, científica, doctora y política chilena, convencional constituyente por el Distrito 3; dialogamos con Ramona Reyes ex concejala y alcaldesa de la comuna de Paillaco, hoy convencional por el Distrito 24; y con Rosa Catrileo, abogada mapuche, defensora de los derechos humanos y política en Chile, convencional por el Pueblo Mapuche.

🎙 EN VIVO | Comienza un nuevo capítulo de Pensemos Chile. 👉 Comenta con nosotros en https://t.co/nS2fh3aOqx y #ADNPensemosChile. pic.twitter.com/T07kzGifEf — Radio ADN (@adnradiochile) January 3, 2022

La actualidad de la Convención Constitucional

El inicio de la conversación estuvo marcada por el repaso que hicieron las constituyentes respecto al proceso que se está realizando en el organismo: “necesitamos que todos los ciudadanos están atentos para apoyar, conversar con sus convencionales constituyentes, involucrados con los temas y una de las funciones que tiene que cumplir esta nueva directa es comprometer el trabajo de los medios de comunicación”, dijo Ramona Reyes.

En la misma línea se mostró Rosa Catrileo: “es tiempo de fortalecer el diálogo, la mesa directiva tendrá que tener los espacios para coordinar el trabajo de las siete comisiones temáticas y las dos funcionales de participación titular, todo esto para generar el producto de la nueva Constitución”, esgrimió.

Mientras que Cristina Dorador indicó que: “es una tara titánica el Plebiscito de salida, llegar a ese Plebiscito va a implicar grandes conversaciones y acuerdos recordando que esto es obligatorio. Esto será otra epopeya del gran libro que estamos escribiendo para Chile”, aseguró.

En otra línea de la conversación, Ramona Reyes sostuvo que: “hemos hechos esfuerzos sobrehumanos para comunicar qué es lo que pasa. En seis meses logramos consolidar el grupo, las comisiones. Tenemos mucha responsabilidad los que estamos en esto, sacamos en tiempo récord el reglamento, entonces hubo muchas cosas que perjudicaron esta primera etapa”, aseveró.

“Este período es donde tiene que fomentarse el diálogo entre todos. El debate constitucional es complejo, vamos a tener que ir haciendo ajustes”, complementó Rosa Catrileo; mientras que Cristina Dorador comentó que: “querer presidir la Convención es un tema relevante para los colectivos sociales y el Gobierno no puede limitar a hacer alianzas tradicionales, hay que darle espacio a movimientos sociales”.

🎙 EN VIVO | Cristina Dorador: "Es una tarea titánica el plebiscito de salida, llegar a ese plebiscito va a implicar grandes conversaciones. Esto será otra epopeya del gran libro que estamos escribiendo para Chile". 👉 Comenta con nosotros en #ADNPensemosChile. pic.twitter.com/MV3ydGsLHo — Radio ADN (@adnradiochile) January 3, 2022

La política influyendo en la discusión

La conversación continuó con Ramona Reyes asegurando que “el Frente Amplio dentro de la Convención tiene una fuerza importante. No me parece mal que Beatriz Sánchez esté en la nueva mesa directiva, no me parece mal que esté en la vicepresidencia”, dijo.

Por su parte, Rosa Catrileo indicó que: “no se debe vetar a nadie para la nueva mesa directiva, también es peligrosa la concentración del poder en ciertos grupos, acá es el tiempo de los movimientos sociales, de los pueblo originarios”, sostuvo.

Mientras que Cristina Dorador argumentó que: “todos los plazos está diseñados para llegar al 4 de julio entregándole la nueva Constitución a los chilenos, estamos haciendo todo lo posible para llegar y cumplir con los plazos“, comentó.

🎙 EN VIVO | Ramona Reyes: "El Frente Amplio dentro de la Convención tiene una fuerza importante. No me parece mal que Beatriz Sánchez esté en la nueva mesa directiva, no me parece mal que esté en la vicepresidencia". 👉 Comenta con nosotros en #ADNPensemosChile. pic.twitter.com/tTQlkcNK9b — Radio ADN (@adnradiochile) January 3, 2022

El factor Gabriel Boric en la Convención

Finalmente las tres convencionales constituyentes tuvieron palabras para el Presidente electo de la República, Gabriel Boric: “siento que va a ser tan distinta la actitud de Gabriel frente a lo que ha sido Sebastián Piñera, aunque todavía le tengo fe, le pido al Presidente que cambie la actitud”, indicó Ramona Reyes.

Por su parte, Rosa Catrileo dijo que “yo llamé a votar por Gabriel porque era quien daba la garantía para que este proceso terminara de manera exitosa. Tiene que estar disponible para las transformaciones y que no ponga barreras como lo ha hecho el Gobierno de (Sebastián) Piñera”, sostuvo.

Finalmente Cristina Dorador indicó que: “(Boric) ha presentado un programa de Gobierno en los cuales adherimos en muchos puntos, necesitamos el apoyo y los recursos que la Convención requiere desde el Ejecutivo”, cerró la convencional.