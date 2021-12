Sacerdote de Valparaíso: “Le exijo al pueblo cristiano que recemos por Boric. Los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas”

El sacerdote Óscar Zamora Umaña, sumamente conocido en la ciudad de Valparaíso por la sinceridad de sus discursos en cada celebración religiosa, abordó lo que significó las elecciones presidenciales en Chile entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Durante una misa celebrada este viernes, el cura ahondó sobre los temores existentes en el país respecto a que Chile se convierta en un país comunista. En la instancia, tuvo una reflexión sin filtro para los asistentes.

“Fui a hacer un velatorio en la noche al Cerro Mariposa y hablaba con unas personas y me dijeron ‘padre, ¿qué vamos a hacer ahora?’, y yo les dije ¿por qué? ‘Ahora que van a gobernar los comunistas”, comenzó diciendo el sacerdote.

En esa línea, fue más allá y se explayó diciendo que “van a tener que hacer un curso rápido de Historia, ¿alguna vez han gobernado los comunistas en Chile?” (…)no, ¿verdad? Nunca. Entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fue? Empecemos por la Democracia Cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados para la izquierda que no eran comunistas son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin viviendas, sin educación, sin salud ¿y estamos asustados porque va a gobernar Boric? Déjense de joder, por favor“.

“¡Así que yo le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho, y que dejemos enterrados los fantasmas! Porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas”, agregó el cura de manera tajante.

Finalmente, Zamora cerró su discurso solicitando a los católicos que “como cristianos, recemos por la patria, y dejemos enterrados los demonios. No los resucitemos, dejémoslos ahí, nomás, confiemos como el señor confió en una muchacha de 13 años , porque la virgen tenía 13 años cuando quedó embarazada y de 14 cuando nació Jesús”.