Ciudadana Pop: ¿Cómo finalizar el año de buena manera?

En una nueva edición de Ciudadana Pop, la columna de Isidora Urzúa en el Ciudadano ADN, conversamos sobre las tradiciones de fin de año.

“Es importante esta época del año, porque estuvo el solsticio el 21 de diciembre, que es una época de portal. Todas las personas empezamos a sacar cuentas de qué es lo que aprendimos y qué es lo que queremos manifestar. Después ocurre navidad, que después del solsticio es cuando la energía ya se vuelve a movilizar”, comenzó diciendo la periodista y bruja en el espacio radial.

En línea con lo anterior, la Ciudadana Pop agregó que “llega el día lunes 27, cercano al fin de año, y uno dice ‘ya po, ¿y qué viene ahora?’, porque el sol se moviliza y la Tierra también. La energía empieza a abrir los caminos”.

¿Cómo finalizar el año de buena manera?

Así, Isidora Urzúa explicó todo el mundo siempre le pregunta qué hacer en estas fechas, ante lo que ella aconseja es “hacer las cosas que nos vayan naciendo”.

“La navidad, desde el 21 al 24, 25, es la época en que uno reflexiona. Se ama, se entrega cariño, se dice ‘estuvo bueno el año’. A lo mejor muchos pelearon, porque estaba Mercurio en Capricornio, con la familia que era del lado opuesto de la visión política”, explicó la tarotista.

Acto seguido, la columnista del Ciudadano ADN añadió que en la recta final de este 2021, “es una época de recogimiento”.

“Empiece a abrir su nuevo año pensando en cómo me siento y cómo me quiero sentir. Es todo una cosa de vibración. Vibrar alto no es estar siempre contento, es estar de corazón abierto”, señaló.

Por otra parte, Isidora Urzúa explicó que los rituales van a funcionar siempre y cuando existan dos elementos.

“Uno: tiene que tener un elemental, es decir, un elemento que venga de la Tierra. Puede ser tierra, agua, aire o fuego. Y lo segundo, es que la magia es uno”, aseguró.