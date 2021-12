INDH en crisis: Jefe de Unidad de Protección de Derechos Humanos renunció a su cargo

El jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, renunció a su cargo. La acción se suma a la toma que el inmueble del organismo posee en la comuna de Providencia desde hace aproximadamente cinco meses.

En su carta de despedida, dirigida a sus compañeros de trabajo, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales señaló que “lamentablemente, el INDH ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando”.

Mi amigo y colega @Rodrigo_BustosB ha renunciado al @inddhh Mi solidaridad, cariño, respeto y reconocimiento para un gran profesional que ante una dirección lamentable de Sergio Micco ha decidido dar este paso. Acá su carta de despedida👇🏻 pic.twitter.com/VprqWYVa7N — Fernando Leal (@FernandoLealA) December 22, 2021

Bustos destacó el “rol fundamental” que el INDH tuvo, a fin de “dejar en claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, son aceptables los actos de tortura y que el Estado tiene el deber ineludible de investigar esos actos, sancionarlos, reparar a las víctimas y avanzar en garantías de no repetición”.

“Espero que el INDH redoble los esfuerzos para avanzar en justicia, con personal suficiente y con condiciones para llevar adelante las acciones judiciales dirigidas a esclarecer la responsabilidad de los altos mandos. Espero también que tenga una voz más firme y clara para condenar las violaciones de derechos humanos y hacer ver la falta de reparaciones integrales a sus víctimas”, añadió el jurista en su misiva.

Víctimas de trauma ocular

Los funcionarios del programa “Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición” fueron notificados que sus contratos no serán renovados el 31 de diciembre, según consignó The Clinic.

De acuerdo a la Asociación de Funcionarios del INDH (Affindh), citados por el mismo medio, más de la mitad de los trabajadores de esa área serán relegados, mientras que el resto continuarán con contratos a honorarios.

A juicio de la Asociación, lo que está pasando es el “desmantelamiento” del área, calificado como “repudiable retroceso en materia de derechos laborales”.

Sin embargo, desde el INDH aseguraron que el programa será reforzado con $1.800 millones, lo que garantizaría la atención de los más de tres mil beneficiarios.

🔴Declaración ante cambios en el Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para víctimas de crisis social.https://t.co/BkPROKKXWV — INDH Chile (@inddhh) December 22, 2021

Con todo, fueron jefaturas a nivel nacional quienes manifestaron su preocupación por la medida, apuntando a un debilitamiento del trabajo del mismo Instituto, lo que “afecta principalmente a las víctimas más vulnerables y sus familias”.