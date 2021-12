“Navidad Segura”: Carabineros implementa plan tras aumento del comercio ambulante en calles y estaciones de Metro

A solo días de que llegue una nueva Navidad, las ferias navideñas en todo el país han mostrado un importante aumento y con ella el comercio ambulante e ilegal, debido a la crisis social y económica que vive el país, situación por la cual el Gobierno lanzó el plan “Navidad Segura”, por medio del cual buscan hacer frente a esta situación, a través de la disposición de carabineros en el territorio.

Desde el Ejecutivo informaron que las ferias navideñas han crecido más que años anteriores y con ello el comercio ilegal que le sigue, es por esto que la subsecretaria del Prevención del Delito, María José Gómez sostuvo que 1.200 carabineros están destinados a lo largo de Chile bajo el plan Navidad Segura, liderado por el Gobierno.

“El plan navidad que está implementado Carabineros, que son 1.200 efectivos en todo el país para patrullar, prevenir en los lugares donde sabemos que se van a producir las mayores aglomeraciones producto de la fiesta de fin de año”, detalló.

“Efectivamente este año hemos tenido una proliferación muy grande de ferias navideñas, solo en la comuna de Maipú, el alcalde señalaba que hay 1.400 puestos de feria navideña autorizados”, agregó.

Metro de Santiago y comercio ambulante

Uno de los puntos más complejos respecto al comercio ambulante ilegal, es la situación que se registra en el Metro de Santiago, en el cual tanto en sus afueras como al interior de las estaciones, este tipo de negocios no regulados ha aumentado significativamente durante el último tiempo.

Al respecto, Gómez señaló: “Lo que pasa ahí, es una acción que hay que coordinar con el Metro, porque hay dos cosas, lo que ocurre dentro del metro, que es responsabilidad de la empresa, por lo tanto ahí hay que coordinar alguna acción con las policías. Pero también con el metro, porque hay que tomar en cuenta la seguridad que hay que resguardar en los andes de las estaciones”.

Aún así, se precisó que los mayores esfuerzos policiales del plan Navidad Segura se concentran en espacios públicos abiertos y no en las estaciones del metro.

La realidad de Estación Central

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó el control que ha llevado a cabo Carabineros del espacio exterior de la estación de ferrocarriles, conocida como Plaza Argentina, pero advirtió que el comercio ambulante sigue muy presente en lugares como el metro

“Llevamos meses de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Carabineros, con la Municipalidad de Santiago, con el comercio establecido en el sector de la Alameda, lo que nos permite hoy día, que Carabineros tenga un copamiento en la Plaza Argentina, lugar más emblemático de nuestra estación de trenes”.

Igualmente, el jefe comunal señaló que gracias a esta medida, “no se está ejerciendo el comercio ambulante en ese lugar, sin embargo se ha estado desplazando a otros sectores de la comuna y dentro del metro”.

Más necesidad, más comercio ambulante

Un ejemplo de esta realidad del comercio ambulante en el Metro de Santiago es Norma Jara de 63 años, reconocida comerciante que lleva 25 años trabajando en el metro.

“Con el estallido social nos pusimos a trabajar más relajadamente, pero no sabemos hasta cuando va a durar. Me gustaría que Metro pudiera hacer con las personas antiguas que llevan muchos años, la posibilidad de conseguir un módulo para poder trabajar y pagar, porque yo no quiero gratis, quiero pagar”, explicó la comerciante.

En cuanto a la realidad del comercio ambulante en el metro de Santiago, Jara explicó: “No molestan como lo hacían en la antigüedad. Hay mas gente, se desbandó, porque hay más necesidad también, mucha gente que nunca ha sido comerciante salió a vender cosa”.