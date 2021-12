Convención Constitucional felicitó al Gabriel Boric y lo invitaron a “ser parte de este proceso histórico de la escritura de la nueva Constitución”

La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Locon, se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se convirtió con el Presidente electo más joven de Chile.

En un punto de prensa, la presidenta del órgano redactor sostuvo que “como Convención Constitucional felicitamos al Presidente electo Gabriel Boric e invitarle a ser parte de este proceso histórico de la escritura de la nueva Constitución”.

Además, Loncon precisó que como convención se encuentran “disponible para establecer los puentes que nos permitan avanzar en esa dirección”.

Disponibles en el tiempo que él lo decida

Al respecto sobre un posible reunión y la fecha de esta, la presidenta de la CC explicó que “yo le llamé y le deje de manifiesto y quedamos de que él verá su agenda y nosotros estaremos disponibles en el tiempo que él lo decida”.

Al ser preguntada si el Presidente electo debería dar alguna señal a favor de la Convención Constitucional, todo esto cuando el actual mandatario Sebastián Piñera aún no se ha reunido con la mesa directiva del órgano redactor, Loncon sostuvo que Boric debe “establecer relaciones de protocolo, como corresponde. Yo creo que él lo va hacer, no hay problema en ese sentido y no hay polémicas tampoco”.

Además, la lingüista se refirió a los dichos de algunos constituyentes que indicaron que con esta elección el trabajo de la CC se polariza. “Todos sabemos los objetivos que nos quieren instalar aquí en la convención y dentro de estos objetivos tenemos una única tarea, que es escribir la nueva constitucionay ese trabajo lo estamos haciendo desde el primer momento”, indicó.

“La convocatoria sigue siendo la misma, cualquiera sea la pertenencia de los convencionales, continuemos el trabajo, porque nos conduce a pensar Chile en el largo plazo, no en la coyuntura de comentarios tan fáciles que se hacen, porque no es nuestro trabajo, sino avanzar en lo que ya tenemos instalado en el cronograma de escritura de la nueva Constitución”p, agregó.

A la espera de un cambio en la mesa directiva

Igualmente, Loncon comentó los pasos que se vienen para la Convención Constitucional, espacio que enfrentará a una elección para elegir una nueva mesa directiva del órgano redactor.

“Es importante, como ya la ciudadanía lo sabe, aquí no es la convención de un determinado partido político, de una determinada coalición, esta convención es el espacio más democrático que se le ha dado a la ciudadanía a través de los convencionales, donde están representados todos los sectores, donde nadie es mayoría y necesitamos ponernos de acuerdo para avanzar, aquí están sectores político”, afirmó.

“En ese contexto se mantiene el trabajo inclusivo, paritario, plurinacional que se instaló desde el primer momento, se tiene que mantener en la segunda etapa que nosotros vamos a inclinar el 4 de enero”, añadió Loncon.

Además, se adelantó que la Convención Constitucional contará con la presencia de importantes figuras políticas durante esta semana, la cual iniciará este martes 21 de diciembre con un audiencia con el expresidente de la República, Ricardo Lagos.

Asimismo, se informó que se están realizando las gestiones para que a concurra la exmandataria y Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.