Presidente del Servel y querella contra Sebastián Izquierdo: “Queremos que se le condene a una pena de presidio”

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se manifestó respecto a las declaraciones del ultraderechista y adherente de José Antonio Kast, Sebastián Izquierdo y su llamado a “objetar” votos y a hacer “tramp””, motivo por el cual el organismo electoral presentó una querella criminal en su contra.

En conversación con Meganoticias, Tagle señaló que lo expresado por Izquierdo “es un llamado para impedir el funcionamiento normal de la mesa, y cualquier persona que quiera impedirlo comente un delito específico descrito en el artículo 143″.

Al respecto, el presidente del Servel sostuvo, que dicho artículo contempla “los diez días anteriores de las elecciones” y afirmó que “el delito de este caballero es impedir el funcionamiento de la mesa. Lo que él quiere, lo que él está llamando a los apoderados, es que las mesas no funcionen, que no puedan hacer su trabajo y calificar los votos, bajo un texto de que sean o no correcto, los votos se objeten igual”, precisó más tarde en CHV Noticias.

“Básicamente aquí hay un impedimento al funcionamiento de las mesas. Es como si los apoderados bloquearan el actuar. Es gravísimo”, agregó.

“No es una guerra”

En cuanto a la querella presentada por el Servel contra Sebastián Izquierdo, el presidente del organismo sostuvo: “Esto tiene una pena de presidio. Queremos que se le condene a una pena de presidio”.

El titular del organismo electoral hizo un llamado a los apoderados y vocales de mesa a “comportarse gentilmente” y agregó que “no es una guerra, es un proceso democrático y las reglas están muy claras”.

Es por esto, que Tagle invitó a visualizar los distintos videos que el Servel tiene en sus plataformas con instructivos para vocales y apoderados de mesa y expresó que con ayuda de estos, la gente “puede aclarar las cosas. Hagamos un proceso pacífico, respetando las reglas”.