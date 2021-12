Minsal bloqueó más de 700 mil pases de movilidad por falta de tercera dosis: otros 900 mil podrían sufrir la misma suerte

El Ministerio de Salud (Minsal), por medio del jefe de cartera, Enrique Paris, confirmó que a la fecha se bloqueó más de 700 mil pases de movilidad por no haber recibido su tercera dosis y advirtió que otras 900 mil personas podrían perder dicho documento, si es que no acuden a vacunarse de aquí al 1 de enero del 2022.

“Nosotros tenemos bloqueados, en este momento, cerca de 700 mil pases por personas que no se han vacunado, habiendo cumplido con ser mayores de 45 años y con seis meses o más después de la segunda dosis. Por lo tanto, hago un llamado a que las personas se vacunen”, explicó el secretario de Estado.

En el marco del acto de entrega de terrenos para la construcción de nuevos hospitales de la Red Biobío, el titular de salud manifestó que “con respecto a los mayores de 18 años, que van a sumarse a este nuevo bloqueo de pases de movilidad, hasta el momento son cerca de 900 mil personas, pero todavía tienen plazo”.

Respecto al bloqueó de los pases de movilidad, desde el Minsal informaron que desde 1 de enero del 2022 se inhabilitará el pase de movilidad para todos los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo habiendo transcurrido seis meses desde su última inoculación, tal como lo sucedido con los mayores de 45 años, este 1 de diciembre.

Aprovechando la instancia, Paris, comentó el avance de la vacunación a nivel nacional y detalló que “hemos comenzado con la vacunación entre niños entre los 3 y 5 años de edad, con una vacuna que está largamente probada, Sinovac. Y ya, ayer, nosotros habíamos vacunado a más 130 mil niños”.

Además, el ministro de salud agregó: “¿Por qué nos preocupaban los niños? Porque el virus busca los nichos donde no hay anticuerpos, por lo tanto en esos lugares el virus infecta, y eso fue lo que ocurrió en África, donde surgió esta cepa (Ómicron), porque ahí la vacunación es muy baja”.

Aún así, Enrique Paris alertó que “si los casos de Ómicron siguen aumentando o no se vacuna la gente, vamos a tener que ser más estrictos con el tema de los controles”.

"Quienes no tengan el pase de movilidad no podrán asistir a eventos masivos, restaurantes, cines o matrimonios. No tener el pase de movilidad significa que no tiene su dosis de refuerzo o, incluso, no tienen ninguna dosis de las vacunas"

