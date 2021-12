Gobierno aceleró implementación de la Pensión Garantizada Universal y entregó más detalles de la medida

El pasado miércoles 8 de diciembre, el Presidente de la República Sebastián Piñera anunció la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

No obstante, el proyecto aún no es presentado en el Congreso, puesto que están a la espera que el Comité Consultivo Previsional emita el informe con sus comentarios respecto al costo fiscal de la iniciativa.

En ello, desde el Ministerio de Hacienda aceleraron la implementación de esta medida y entregaron más detalles de sus beneficios. Por ejemplo, la ley entrará en vigencia al tercer mes de publicada (luego de que sea aprobada en el Congreso), y será administrada por el Instituto de Previsión Social.

Este proyecto de ley establece un beneficio que asciende a $185.000, independiente de si están pensionadas o no. Los requisitos son haber cumplido 65 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, de 65 o más años, de Chile y acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos.

Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630 mil pesos y de hasta $1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

De esta forma, los montos aproximados de la Pensión Garantizada Universal serán los siguientes, según dio a conocer el Gobierno:

Pensionado con pensión base autofinanciada de entre $0 y $630 mil: $185 mil.

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $700 mil: aprox. $150 mil.

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $800 mil: aprox. $100 mil.

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $900 mil: aprox. $50 mil.

“Esperamos que este proyecto sea aprobado prontamente. Queremos garantizarles a nuestros adultos mayores una vejez con mayor tranquilidad. Esperamos tener en el Congreso una discusión donde prime el diálogo y los acuerdos porque nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando”, aseguró el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.