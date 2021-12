Charles Aránguiz y la segunda vuelta presidencial: “Prefiero que salga Boric en vez de Kast”

Charles Aránguiz dejó de lado el fútbol por un momento y se refirió a lo que ocurrirá en Chile el próximo domingo 19 de diciembre con la segunda vuelta presidencial, en donde Gabriel Boric o José Antonio Kast se convertirá en el nuevo Presidente de la República.

En diálogo con LUN, el volante de La Roja fue consultado por una imagen que fue viral en redes sociales, puesto que aparece luciendo una polera con la imagen del candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

“Esa foto es falsa. El tipo de la foto soy yo, obvio, pero el que sale en la polera es un montaje. Andaba en un cumpleaños con unos amigos y me pidieron que me la tomara. Pero es antigua esa foto”, explicó el “Príncipe”.

En ese sentido, Charles Aránguiz aseguró que no le molestó la imagen de la polera con un supuesto apoyo a Gabriel Boric y manifestó su preferencia en la segunda vuelta presidencial.

“Me reí cuando me mostraron la foto, pero ojalá que gane. No me convence del todo Boric, pero igual prefiero que salga Boric en vez de Kast”, concluyó el mediocampista del Bayer Leverkusen.