“No apoyamos a ningún candidato”: “Los Charros de Lumaco” negaron apoyo a candidatura de Kast, tras viralización de nuevo single de campaña

Tras la publicación de un nuevo jingle de la campaña del candidato presidencial, José Antonio Kast, la banda nacional, Los Charros de Lumaco, se volvieron tendencia en internet, luego que el abanderado del Frente Social Cristiano utilizara las canciones de la agrupación para llevar a cabo dicho tema.

En detalles, el republicano, utilizó la canción Cómo dejar de amarte, a la cual le cambió la letra por Cómo dejar de amarte Kast y que fue subida al canal de youtube del presidenciable.

“No apoyamos a ningún candidato”

Luego de ser viralizado por las redes sociales, Los Charros de Lumaco salieron de inmediato a aclarar la situación con una serie de publicaciones en diversas redes sociales, en donde la banda afirmó que el jingle no fue grabado por ellos y que como agrupación no apoyan a ningún candidato.

“Les aclaro que Los Charros de Lumaco NO apoyamos a ningún candidato ya que es MARCA REGISTRADA y no la desprestigiamos apoyando a la política. Espero haya quedado claro que los que lo apoyan NO SOMOS NOSOTROS”, detalló la banda.

Además, el líder de los Charros de Lumaco, Mario Toloza, explicó que la canción utilizada por José Antonion Kast está grabada por el grupo Los Charros de Luchito y Rafael.