Alcalde Carter llamó al Gobierno a agilizar las medidas para que ENAP reconozca a los municipios como distribuidores minoristas de gas

“Millones de chilenos y sus familias se preguntan cómo acceder a un gas más barato. A un precio justo”, así comienza un video publicado por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien se sumó a la idea del “Gas a precio justo” y mediante el cual realizó un llamado a el Gobierno para agilizar las medidas para que Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pueda reconocer a los municipios como distribuidores de gas minoritarios.

“Más de 150 alcaldes de todo el país, nos reunimos en Chiguayante para coordinarnos y buscar junto a ENAP, convertirnos en distribuidores minoristas en cada una de las comunas. Y ofrecer una alternativa más económica para los chilenos y las chilenas”, señaló este sábado el jefe comunal.

“No podemos solos”

“No podemos solos, necesitamos la ayuda inmediata, ahora, no pasado mañana, del Gobierno del Presidente Piñera. A fin de que él y sus ministros le instruyan a ENAP para que actúe rápidamente y nos den la condición de distribuidores minoristas. Pero además para que habilite distintos puntos que ENAP hoy ya tiene, por ejemplo en Maipú, en la Región Metropolitana. A fin de que podamos llenar los balones de gas y venderlos más barato a nuestros vecinos”, detalló el abogado de la UDI.

“No queremos destruir a la empresa privada y tampoco competir con ellos. Lo único que tenemos y queremos hacer es defender a aquellos que hoy no se pueden defender, frente a un precio artificialmente alto en el gas. No es justo en un país como el nuestro que tanto chilenos tengan que elegir entre ducharse o cocinar, porque el gas está artificialmente caro”, agregó Carter.

“Invitamos al Gobierno y a los ministros a que se sumen a esta mesa para que no lleguemos tarde a esta cita, a la que nos convocan todos los chilenos”, finalizó el alcalde de La Florida.

“La cumbre de alcaldes por el gas licuado”

Cabe señalar que todo este movimiento del “Gas a precio justo”, al que se sumó el alcalde Rodolfo Carter, se inició luego de que el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, anunció que replicarán el modelo de las “farmacias populares” para lograr que sus vecinos paguen menos por tan el gas, producto que en el último tiempo ha tenido un alza significativa en su valor de venta al por menor.

Tras este anunció del socialista, varios alcaldes y alcaldesa del país, se han ido sumando a esta propuesta, llegando incluso a generar una reunión de jefes comunales, el pasado 26 de noviembre, la cual fue apodada como la “cumbre de alcaldes por el gas licuado”, la cual tenía por objetivo “crear una asociación para ofrecer un precio justo del gas a la ciudadanía”.

200 alcaldes representando a millones de vecinos y comprometidos con la vida de los chilenos más vulnerables y la clase media. Entregar gas a precio justo exige voluntad y empatía. Llamamos al @GobiernodeChile a dialogar y no entrar tarde a un causa q es transversal y mayoritaria pic.twitter.com/GrWcL95zo6 — Rodolfo Carter (@rodolfocarter) November 27, 2021

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bMRa1b","duration":"00:01:20","type":"video","download":""}]}