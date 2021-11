José Antonio Kast criticó a Notco: “Nosotros necesitamos potenciar leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera”

El pasado jueves, el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast criticó duramente a Notco, marca dedicada a la venta de productos de origen no animal.

La situación ocurrió durante el Encuentro Presidencial de las Startups, donde el abanderado republicano discutió y respondió dudas respecto a sus propuestas para los emprendedores nacionales.

En ello, Kast preguntó acerca si estaban presentes los representantes de Notco, declarando una vez supo que no se encontraban en lugar que “tengo un debate con ellos porque no pueden promocionar el NotMilk, eso no es leche“.

“Nosotros necesitamos potenciar leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera“, afirmó el líder del Partido Republicano en declaraciones recogidas por Diario Financiero.

Recordemos que la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos (Aproval) puso una demanda contra Notco por competencia desleal a principios de este año 2021, posición que, por la declaraciones mencionadas anteriormente, comparte el candidato del Frente Social Cristiano.