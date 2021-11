Fabiana Chávez, consejera de la Defensoría de la Niñez de 16 años, fue la flamante invitada en “No votan, pero sí opinan”

Durante esta jornada se llevó a cabo el cuarto capítulo del conversatorio “No votan, pero sí opinan” entre la Defensoría de la Niñez y Ciudadano ADN.

No obstante, para esta ocasión el candidato Franco Parisi, quien era el invitado, no participó de la instancia, ya que su equipo de comunicaciones informó que no se sentía bien de salud.

Por ello, en el programa conversaron con Fabiana Chávez, consejera de la Defensoría de la Niñez, de 16 años proveniente desde Puerto Natales, quien se refirió a las diversas problemáticas que sufren niños, niñas y adolescentes, y lamentó no poder hacerle preguntas al abanderado del Partido de la Gente tras viajar desde el extremo sur del país.

“No somos escuchados, como en todo el país, es todo muy adultocentrista. Todo se basa alrededor de un adulto y nos minimizan en todo sentido”, señaló la joven.

Además, Fabiana Chávez se refirió a la violencia en los jóvenes, y al papel que han tomado las redes sociales. “En redes sociales es en donde se produce la mayor cantidad de bullying. El control de las redes es algo muy necesario“, sostuvo.

Asimismo, la joven de 16 años se refirió a la educación sexual, afirmando que “las problemáticas de índole sexual son una realidad nacional”.

“No nos enseñan, y si lo hacen es una vez al año”, indicó la adolescente, agregando que “los jóvenes deben recurrir a una página de internet para informarse“.

Finalmente, la consejera de la Defensoría de la Niñez fue tajante al exigir el derecho a voto desde los 17 años. “Yo creo que estaría correcto poder votar desde los 17 años“, cerró.