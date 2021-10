¿Fue a provocar? Tere Marinovic llegó a Plaza Baquedano y fue increpada por transeúntes

Tere Marinovic decidió que, la mejor forma de conmemorar el 18 de octubre, era ir a Plaza Baquedano y hacer una transmisión en vivo desde ahí. Una idea que finalmente no fue tan buena.

Esto porque la constituyente terminó recibiendo varios insultos de los transeúntes que pasaban por el lugar, que no entendían por qué ella andaba recorriendo esos espacios.

“¿Estoy provocando? ¿cuál es la idea, que no puedo venir? ¿que un chileno esté en una plaza es una provocación?”, dijo ella en un live de más de 12 minutos, donde recorrió todo el lugar.

Incluso, se encontró con grupos que a esa hora ya se manifestaban. “Hay unas feminazis ahí como haciendo intervenciones. Todavía no queda la tendalá. No hay carabineros tampoco, eso me llama la atención”, comentó.

Tere Marinovic y sus descargos

La figura republicana comentó sobre el #18O que “lo más chocante, por lo menos para nosotros, es la actitud que ha tenido la mesa de la convención… vamos a hacer todo lo posible compatriotas, hay que hacer algo, esto es inaceptable”.

Luego, cruzó hasta donde estaba la estatua del general Baquedano e indicó que “es la Plaza Baquedano, pero no está Baquedano, es un poco penoso”.

Incluso, se encontró con varios carteles que recordaban a los fallecidos de las diversas protestas, momento en que lanzó una ácida crítica: “yo me pregunto si quienes idealizaron la delincuencia se hacen responsables de las personas acá”.

Entonces, cruzó nuevamente, y en ese minuto le gritaron “ándate para la casa, facha de m…”, a lo que ella contestó “ándate a la chu…”.

De esta forma, el registro de la constituyente sacó ronchas. Y generó que su nombre se convirtiera en TT en redes sociales, donde varios la acusaron de querer ir a provocar por provocar.

Esta claro que esta loca de patio lo único que busca es provocar y hacer noticia de cualquier forma. — Marce #NoADominga (@lamarce_harris) October 18, 2021

Que te gusta provocar vieja🤡, trabaja mejor !!! — Sole y era….. (@Soledad71659790) October 18, 2021

Sin embargo, hubo otros que aplaudieron la “valentía” de Tere Marinovic, quien también grabó un vistoso video haciendo un llamado a no entregar al país “en bandeja” y señalando que “vamos camino a un abismo”.