Pandora Papers: las sociedades de Andrónico Luksic en paraíso fiscal europeo y la presunta omisión de bienes en herencia

Los Pandora Papers siguen revelando riquezas de connacionales que aspiran a tributaciones bajas, con beneficios cuestionables y un secretismo hermético. La última publicación del Centro de Investigación Periodísticas (Ciper), en conjunto con LaBot y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) puso su foco en una de las familias súperricas más mediáticas del país: el grupo Luksic.

De acuerdo al reportaje publicado este miércoles, el centro de operaciones financiero de los Luksic se encuentra en el principado europeo de Liechtenstein, un micropaís entre Suiza y Austria, también considerado paraíso fiscal.

Desde ese lugar (cuyo territorio es tan extenso como Rapa Nui) la familia opera más de 20 sociedades, todas ubicadas en otros paraísos fiscales (Luxemburgo, Jersey –parte de Gran Bretaña insular- y alguna vez en Islas Vírgenes Británicas).

Dada la opacidad que otorga la constitución de sociedades financieras en esos lugares, seguirles la pista es difícil. Pero lo que sí logró revelar Ciper fue que hay una parte del patrimonio personal de los integrantes del clan que es manejado desde allá y eventualmente podrían representar una omisión tributaria a los ojos del Servicio de Impuestos Internos.

El dueño del 13

Andrónico Luksic Craig, el presidente de Quiñenco (holding que controla una parte de los negocios familiares), abrió al menos tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Lo hizo por medio de Trident Trust, el buffet de abogados dedicado a este tipo de encargos. En 2016, las sociedades cambiaron de domicilio hacia Liechtenstein. Una vez allí, fue The Lazare Tcherniak Foundation (fundación que tiene como objetivo proveer apoyo económico a los hijos de Andrónico Luksic Craig y y su exesposa Patricia Lederer Tcherniak) la encargada de tomar el control.

Guillermo Luksic Craig, hermano de Andrónico y fallecido en 2013, también domicilió una sociedad en Liechtenstein: se trata de Fursten Holdings, que posee un departamento en Miami de US$5 millones y que, al momento de su fallecimiento y posterior proceso de reparto de herencia, sus descendientes no declararon al Servicio de Impuestos Internos (no así con los inmuebles de Chile).

Esto podría constituir un problema, pues la ley chilena obliga a incorporar también los bienes situados en el extranjero. La falta de certeza está en la titularidad de Fursten Holdings al momento de adquirido el departamento norteamericano.

Andrónico Luksic constituyó la sociedad offshore FDMDA Corp. en 2000 en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la institución es administrar los “dividendos indirectamente recibidos desde Antofagasta PLC”. FDMDA es también titular de una cuenta en el VP Bank AG, en Liechtenstein. En 2007, la titularidad de FDMDA quedó a manos de The Lazare Tcherniak Foundation, una fundación que tiene como objetivo “proveer el fomento económico de los descendientes de Nadia Malvine Tcherniak que lleven el nombre Luksic como primer o segundo apellido y que además sean descendientes biológicos de Andrónico Luksic Abaroa”, según cita Ciper. Ese mismo año, Andrónico Luksic Craig fue incorporado como director de Beacon Eagle Corporation, otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que quedó bajo control de la fundación en Liechtenstein.

Sin embargo, el dueño de Canal 13 declinó de su participación en FDMDA y Beacon Eagle Corporation dos semanas antes de la entrada en vigencia de una ley británica que obligaba a las sociedades inscritas y registradas en las Islas Vírgenes a informar de sus directores para ser inscritos en el Registro Público de Asuntos Corporativos. En su reemplazo entró Karl Josef Hier, abogado de confianza y habitual en sus asuntos fuera de Chile.

Un cambio en cuanto a los agentes que manejan estas sociedades, por decisión de Hier, mostró que había una tercera sociedad en Islas Vírgenes Británicas tenía relación con los Luksic: se trata de Eagle Avery Corporation, cuyos accionistas principales son The Lazare Tcherniak, de Liechtenstein. Finalmente, en 2017, Hier cambió la dirección de FDMDA y Beacon Eagle: de Islas Vírgenes las llevó a Liechtenstein.

Los pros del principado

En Liechtenstein, las fundaciones quedan al margen del pago de impuestos a la riqueza. Como permite una personalidad jurídica independiente de la de sus fundadores, los nombres detrás de ello son desconocidos.

Los Pandora Papers encontraron seis fundaciones vinculadas a los Luksic. Una de ellas es el Luksbur Foundation, desde donde se desprenden unas cuantas que en Chile participan del control del holding Quiñenco.

La red de sociedades en zonas de beneficios tributarios adquiere preponderancia cuando se descubren algunas que tienen como objetivo controlar el patrimonio personal y familiar de Andrónico Luksic y su fallecido hermano, Guillermo.

Los secretos de Guillermo Luksic

Guillermo Luksic Craig falleció en 2013. Como Andrónico, también tenía una sociedad en Liechtenstein: Kairos Invest Establishment, que controla empresas en Chile ( del área de las inmobiliarias e inversiones). Además, se le atribuía la creación de dos fundaciones en el pequeño país europeo: la Emian Foundation (que controla negocios inmobiliarios en Chile) y Linema Foundation.

En 2014 se presentó el “inventario solemne” del fallecido ante el 21° juzgado civil de Santiago: habían registrados cuentas corrientes, acciones, seguros; una colección de 19 armas; vehículos (Ferrari, Porsche, lanchas, motos acuáticas y más); vinos y cuadros (Picasso, Botero, Basquiat, Matta, Altamirano, Modigliani, Rugendas, Warhol y más); además de propiedades en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Zapallar y Concón. En total, los bienes ascendían a $23.872 millones, lo que correspondió un impuesto a la herencia de $2.990, según el Servicio de Impuestos Internos.

Tres años después, en 2017, un bufete de abogados en Miami se puso en contacto con OMC, una proveedora de sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas, a fin de reactivar compañías que habían quedado congeladas dada la falta en el pago de mantenimiento. En particular, estaban interesados en Fursten Holdings Ltd. OMC respondió con que todo sería controlado por Florinvest Establishment, una compañía de Liechtenstein que es subsidiaria de Linema Foundation y cuyos beneficiarios, según cita Ciper, serían “los herederos del señor Guillemor Luksic quien falleció pocos años atrás”.

Los activos que maneja Fursten Holdings Ltd consideraba un departamento en Miami. El departamento no informado al momento de la herencia y que hoy en día alcanza un valor comercial de US$5 millones. Fursten fue redireccionada al principado europeo.

En marzo de este año, OMC completó un formulario para solicitar la creación de una nueva sociedad en Islas Vírgenes Británicas, donde las accionistas serían dos hijas de Guillermo Luksic. Esa sociedad, la nueva, sería la propietaria de otra compañía en Miami, la que será “dueña de un departamento”.