Pensemos Chile: Historiadores analizaron la configuración del nuevo Chile en medio de la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el vigésimo quinto capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos respecto a la actualidad nacional y la visión de este nuevo Chile que está redactando una nueva Carta Magna, en medio de los acuerdos y trabajos que se están haciendo en la Convención Constitucional.

Para ello, en este capítulo de Pensemos Chile conversamos con los historiadores Gabriel Salazar, filósofo, académico y Premio Nacional de Historia el 2006) y con Hugo Herrera, filósofo, académico y columnista.

🎙 EN VIVO | Comienza #PensemosChile con Mauricio Hofmann (@mauriciohofmann) y Claudia Alamo (@ClaudiaAlamo). En el programa de hoy, estarán los historiadores Gabriel Salazar y Hugo Herrera. ¡Comenta y participa con nosotros! Síguelo por ADN y en 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/8TRwMBtRkY — Radio ADN (@adnradiochile) September 13, 2021

La polémica de “La Batalla de Chile”

La conversación comenzó con lo que fue la gran polémica del fin de semana, en medio de una nueva conmemoración del golpe de Estado el pasado sábado, cuando el canal La Red decidiera emitir el documental “La Batalla de Chile“.

En ello, Gabriel Salazar comentó que “es una obra maestra, es un buen recuento histórico de ese período. El hecho de que hoy día pueda llegar más profundamente, es que la tercera parte se refiere al poder popular, y eso fue un anticipo de lo que vendría después”, aseguró en Pensemos Chile.

Por su parte, Hugo Herrera sostuvo que “es una gran obra y en estos momentos, en que se está reconfigurando la institucionalidad del país y estamos en una crisis tan honda, es importante reparar en todos los antecedentes históricos, especialmente porque esta crisis, en su estructura es una crisis de comprensión”, indicó.

La legitimidad de la Asamblea Constituyente

Durante los últimos días, la Convención Constitucional ha estado bajo las críticas en cuanto a su posible legitimidad o no, y por ello es que Gabriel Salazar aseveró que “una Asamblea Constituyente debe tener legitimidad y eso la da si la ciudadanía en su conjunto, representativamente, actúa dentro de ella”.

En lo mismo, Hugo Herrera dijo que “no creo que uno pueda hablar de una verdadera asamblea o de un poder popular que corre en paralelo como su uno tuviera una conexión mística. El pueblo existe, pero es misterioso, nadie se puede atribuir la capacidad de entender lo que el pueblo está diciendo exactamente”, aseguró en Pensemos Chile

🎙 #PensemosChile | Gabriel Salazar: "para que haya legitimidad en una Asamblea Constituyente debe participar toda la ciudadanía". 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/k0u6y5UuqO — Radio ADN (@adnradiochile) September 13, 2021

“Si hablamos de legitimidad frente a una Asamblea Constituyente, debemos ocupar conceptos generales. Si el pueblo participa, entiendo por ella a toda la ciudadanía, todos los que conviven, estamos hablando en temas generales. Para que haya legitimidad debe participar toda la ciudadanía“, complementó el historiador Gabriel Salazar.

Mientras que Hugo Herrera agregó que “nuestra crisis es una que profundamente es comprensiva, no se parece a un enfrentamiento de bandos, si no que una incapacidad de comprensión entre las partes, de no lograr conectarse con lo que realmente se requiere”, aseguró.

“Siempre la legitimidad está en juego, porque aquí se trata de lograr buscar ajustar una tensión que en último tramite se trata de de algo insoluble”, finalizó Hugo Herrera.

El pueblo y los movimientos sociales

Respecto al nuevo Chile que se está construyendo, fue necesario hacer un repaso por conceptos que en las últimas semanas se han repetido mucho. Ahí, Gabriel Salazar indicó que “hay un desajuste entre la realidad histórica y la realidad semántica del lenguaje. Este es un problema serio que se presenta en la historia”, dijo.

“El problema es que los movimientos sociales, cuando quieren construir sistemas públicos que realice sus expectativas, tiene que ajustarse a la realidad y el lenguaje”, complementó el Premio Nacional de Historia 2006.

🎙 #PensemosChile | Hugo Herrera: "Entiendo que el pueblo es una cuestión concreta, pero cualquier interpretación de ella no puede prescindir de conceptos generales". 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/xs4Q84odB6 — Radio ADN (@adnradiochile) September 13, 2021

Por su parte, el académico Hugo Herrera sostuvo que “el pueblo tiene un problema como dimensión a estudiar, en política se trata siempre de dos principios. Esto tiene tanto una dimensión política como la lista del pueblo y también en cómo lo interpretamos”, aseguró.

“Entiendo que el pueblo es una cuestión concreta, pero cualquier interpretación no puede prescindir de conceptos generales”, cerró el filósofo.