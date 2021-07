Elisa Loncón y la legitimidad de la Convención Constituyente: “Estamos abordando los temas que son importantes para todos los sectores”

Este lunes por la mañana, en un nuevo capítulo de Pensemos Chile en ADN, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, conversó respecto a la implementación del proceso y a las críticas que ha recibido la mesa que preside.

La convencional comentó sobre la instalación del proceso que: “la mirada que tenemos del proceso es que nos instalamos con el retorno del ciclo. Todo se está acomodando para que esto brote, para que esto florezca. Hemos instalado el sistema de elección, para tomar la palabra, el protocolo covid, hemos puesto en marcha las comisiones”, dijo.

Sobre las críticas que ha recibido la mesa, Elisa Loncón aseveró que: “nosotros como mesa no hemos obstruido la participación de nadie, hemos hecho planteamiento inclusivo de todos los sectores políticos, nuestro discurso es de pluralidad, de participación, de conversación, es una deliberación democrática, pero siempre en estos procesos tendremos personas que no estén muy de acuerdo”, sostuvo.

Elisa Loncón y la legitimidad del proceso

La presidenta de la mesa, comentó que: “este trabajo de la Convención es un trabajo legítimo, instalado a partir de lo que fue la movilización de todas las regiones, de todos los sectores políticos, no se puede decir que no hay legitimidad cuando estamos abordando los temas que son importantes para todos los sectores”, aseveró Elisa Loncón.

“En este contexto sí falta una buena comunicación de alto estándar. Hay una actitud de algunos constituyentes que están muy en función de las redes sociales y como no tenemos los reglamentos, en eso tenemos que hacer un cuidado de la convención, de lado y de lado”, complementó Elisa Loncón.

El trabajo de la prensa

En la conversación, Elisa Loncón tuvo palabras para la relación de la Convención con los medios de comunicación: “los convencionales trabajamos todo el día y no tenemos un espacio parea calentar alimento o donde sentarnos a comer, misma situación vive la prensa y estamos preocupados, llevamos tres semanas y necesitamos definir varios temas”, dijo.

“Mi percepción es que tenemos un espacio creativo de pensamiento, que no se puede transformar en un matinal, en un asunto donde esté la prensa detrás de cada cosa que hace. Necesitamos resguardar la comunicación entre nosotros y además estamos en una situación de covid donde no podemos estar todos adentro”, agregó Loncón.

Los gastos y presupuesto

Respecto a los recursos que tiene la Convención, Loncón aseveró que: “nosotros recién recibimos el informe de ejecución presupuestaria el pasado jueves. Ahí se informó que todo lo que se ha gastado ha sido gestionado por el comité del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres). Ellos han hecho ejecución de ese presupuesto”, dijo.

“Que quede muy claro que los gastos han sido ejecutados por la Segpres. Para que nosotros nos hagamos cargo debemos implementar la comisión de asignación y la comisión de reglamento, y en eso estamos”, complementó.

Al finalizar, descartó que los montos estén siendo gastados en cosas que no corresponden: “no hemos usado nada que esté fuera de la glosa, no hemos contratado helicópteros ni nada de eso, con decirle que ni siquiera aquí hay espacios o glosas par que la gente pueda alimentarse”, cerró Loncón.