Elisa Loncón declaró ante la PDI por el caso Rojas Vade y aseguró “plena colaboración desde el primer momento”

Tal como lo había señalado Jaime Bassa, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, declaró este miércoles ante la PDI en calidad de denunciante en el caso Rojas Vade.

Recordemos que Rodrigo Rojas Vade reconoció que mintió acerca de su diagnóstico de cáncer. Más tarde surgió el antecedente de la deuda de $27 millones que mencionó en su declaración de intereses, lo que podría no ser fidedigno.

Por esta razón, la Mesa Directiva de la Convención Constitucional denunció ante la Fiscalía el caso de Rojas Vade, ahora investigado por el presunto delito de perjurio.

Elisa Loncón: “Es parte del protocolo”

Luego de emitir sus argumentos en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI sobre el caso Rojas Vade, Loncón se refirió a la situación y remarcó que “es parte del protocolo“. “Cuando se instala una denuncia, el denunciante va a ratificar y le piden antecedentes generales“, indicó.

Además, subrayó que “como presidenta del órgano doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo al interior con Rojas Vade, un convencional que ha estado con plena disposición del trabajo de la Convención”, agregó.

Al ser consultada si ella y Rojas Vade han tenido contacto estos días, comentó que no ha logrado comunicarse. “No hemos podido conversar, yo he intentado pero no ha sido posible. Él está muy cansado, ha sido muy complicado para él”, detalló.

Para finalizar, Loncón subrayó que lo que viene por delante “es procedimiento del convencional. Nosotros tenemos plena colaboración desde el primer momento”, sentenció.