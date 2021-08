Bono de Protección: así es posible acceder a este beneficio no postulable

El conocido Bono de Protección es un beneficio monetario mensual que reciben todas las familias y personas usuarias del Programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Este aporte estatal es entregado cada mes, en cuotas, durante 24 meses, acompañando el proceso de intervención psicosocial asociado al subsidio. Y no es necesario postular al Bono de Protección, aunque el único requisito es aceptar la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ello se concreta por medio de la firma de una Carta de Compromiso y del Plan de Intervención, lo que gatilla el pago del bono en una fecha próxima a las primeras sesiones de acompañamiento psicosocial (APS).

¿Por qué es entregado el Bono de Protección?

Esta ayuda monetaria se basa en la intención de facilitar la participación de los usuarios en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Además, el monto del Bono de Protección es de libre disposición, y se le considera una contribución al ingreso de las familia y de las personas.

¿Cuáles son los valores del Bono de Protección?

El Bono de Protección dura 24 meses y su valor varía de acuerdo al mes en el que es recibido. También depende del periodo de ejecución del APS. Para este año fueron fijados los siguientes tramos, que son reajustados el 1 de febrero de cada año en el 100% de la variación del IPC del año anterior:

1.- Durante los primeros seis meses el bono asciende a $18.400.

2.- Desde el mes siete al mes doce, el bono es de $14.003.

3.- A contar del mes trece y hasta el mes 19, el bono llega a $9.627.

4.- Y desde el mes 19 al 24, el valor del bono es de $13.401.

¿Cuáles son las formas de pago del Bono de Protección?

El Bono de Protección es entregado por medio de un depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador del hogar. O bien en la Cuenta RUT que le abre el Ministerio de Desarrollo Social sin costo para el beneficiario.

Si no se está de acuerdo con lo anterior, el pago es presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las oficinas del BancoEstado.

Para esta segunda modalidad existe un plazo de seis meses para cobrar el Bono de Protección. Si pasa ese tiempo y no es retirado el dinero, se entenderá que la persona renunció al subsidio.

¿Quién puede pagar cobrar este bono?

El pago del Bono de Protección se realiza a la persona que viva sola o al integrante de la familia usuaria que corresponda. Y se hace según el siguiente orden de prioridad:

1.- Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

2.- Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

3.- Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

4.- Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

5.- Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

6.- En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.