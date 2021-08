Caso SQM: Jorge Abbott reconoció reunión con Jorge Pizarro y gestión de la UDI para abreviar juicio de Jovino Novoa

Durante esta jornada, Chilevisión Noticias emitió un reportaje sobre los seis años del denominado caso SQM, en el que se consultaron distintas fuentes, siendo la más crucial el propio fiscal nacional, Jorge Abbott.

En el trabajo periodístico se dio cuenta de antecedentes hasta ahora desconocidos y que se dieron en el contexto de la investigación, como las reuniones que el propio Abbott sostuvo con Jorge Pizarro, uno de los involucrados, y las gestiones de la UDI, en la persona de Hernán Larraín, para llegar a un acuerdo en torno a la condena de el exsenador -hoy fallecido- Jovino Novoa.

Punto uno: las amenazas

La primera parte comienza con un breve repaso de la investigación sobre el caso SQM, centrado en el financiamiento irregular de la política en el país. Cuando comenzaron las indagatorias, Sabas Chahuán era el fiscal nacional.

“Había mensajes todos los días por los medios, quejas, amenazas y mucho recurso procesal. No les gustaba que estuvieran investigando. Paren la investigación, acótela, esto es un escándalo, no hay delito“, señaló el abogado al citado canal.

Similar declaración entregó Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Recuerdo que una alta autoridad del gobierno precisamente en alguna ocasión me llamó por teléfono y me dijo que el problema es que prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados en situaciones como las que se investigaban“, afirmó.

En esa línea, el exfiscal Carlos Gajardo, quien formaba parte del equipo de investigación, indicó que “simultáneamente se investigaba a las personas más relevantes de la política del país: el Presidente de la República actual, los expresidentes y yo diría los cinco partidos más importantes en ese momento: la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Socialista“.

Punto dos: las reuniones

Tras el fin del periodo de Sabas Chahuán al mando del Ministerio Público, Jorge Abbott asumió la testera tras recibir la aprobación del Senado: no tuvo ningún voto en contra y sólo Jorge Pizarro e Iván Moreira, dos de los involucrados en el caso SQM, se abstuvieron.

El actual fiscal nacional recordó una reunión que tuvo con Andrés Zaldívar (DC) en la oficina particular del hoy exsenador. Abbott aseguró que “no se tocó el tema SQM”.

A esto se suman otras reuniones con Patricio Walker y Jorge Pizarro. En el caso de este último, fue en la casa del mismo Abbott. Consultado sobre el motivo de la reunión, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que “jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé“.

El senador Jorge Pizarro, también de la DC, estaba siendo investigado por la relación de sus tres hijos con SQM. De acuerdo a la Fiscalía, Pizarro instó a su hijo mayor Sebastián a firmar un contrato falso con la empresa. En resumen, emitió 11 facturas por servicios que no fueron prestados a la minera entre 2011 y 2012 por un total de $45 millones, mecanismo que fue utilizado para derivar recursos a la campaña de su padre.

Sólo Sebastián fue condenado a 450 días de pena remitida. Sus dos hermanos quedaron libres y el desafuero de su padre fue rechazado. “En definitiva cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones y en eso se llega a la conclusión que no tenían ninguna participación“, argumentó Abbott sobre esta arista del caso SQM.

El exfiscal Sabas Chahuán puntualizó que no tenía conocimiento de la reunión entre Abbott y Pizarro.

Punto tres: Jovino Novoa

El reportaje también reveló que hubo gestiones de la UDI para acordar una condena de tres años remitidos para el exsenador Jovino Novoa, en el marco de los casos SQM y Penta. Para ello hubo tratativas por parte del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el abogado Mario Zumelzu.

De acuerdo a la investigación de Chilevisión, Abbott se reunió con distintos senadores para buscar votos y así ser ratificado como fiscal nacional. En una de esas reuniones estuvo con Larraín y Zumelzu y tuvo el siguiente diálogo.

“Cuando iba saliendo de la reunión, (Zumelzu) me dice ‘oye, dile a Sabas Chahuán que la UDI, o sea, que Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por tres años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Sabas “oye, Mario Zumelzu te mandó este recado”, relató el fiscal nacional.

Puntualizó, ante la inquietud del periodista Daniel Matamala sobre el tenor de la cita, que se trató de una “reunión que era común ocurrencia en ese minuto”.

Consultado sobre el tema, Sabas Chahuán aseguró que Abbott no tuvo ningún rol en la condena de Jovino y, respecto del “recado” de Zumelzu, afirmó que “no me acuerdo de eso, pero si me lo dijo, no le tomé importancia“.

“No le voy a mentir y puedo afirmar en términos categóricos y absolutos: yo no comprometí nada, absolutamente nada, para ser fiscal nacional“, remarcó Jorge Abbott.

Punto cuatro: cuidar las instituciones

En una entrevista a La Tercera, el fiscal Abbott habló de “acotar” la investigación en torno al caso SQM. “Probablemente el vocablo acotar fue mal utilizado. Le pongo un ejemplo, nosotros estamos investigando a Carabineros de Chile, el fraude más grande ($28 mil millones), y lo que hacemos es cuidar la institución“, señaló Abbott.

En ese sentido, profundizó en aquella frase y agregó que “lo mismo está ocurriendo hoy día con el problema de la PDI. Tenemos que cuidar la PDI”.

“Dentro de las responsabilidades de cualquier ciudadano, es tratar que las instituciones no se vean afectadas por hechos de terceros (…). Como por ejemplo, aquellos fiscales que son más mediáticos en sus declaraciones, no hagan afirmaciones respecto de las instituciones, sino que respecto de la personalización de las responsabilidades individuales”, argumentó Abbott.

Finalmente, el fiscal nacional subrayó que “por eso lo que hay que cuidar es al Congreso Nacional”.